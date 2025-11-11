11日午前、山形県米沢市で75歳の男性がクマに襲われました。男性は顔や肩を引っかかれ病院に搬送されています。

【写真を見る】「右目と口から出血が止まらない」ケガの程度は不明…散歩中の男性が自宅前でクマに襲われる 柿の木のそばのヤブから突然現れる（山形・米沢市）

警察によりますと11日の午前5時過ぎ、山形県米沢市李山（よねざわし・すももやま）で、75歳の男性が自宅前の道路を歩いていたところ、クマに襲われました。

男性は顔と肩を引っかかれたものの逃げ、自力で自宅に戻り110番通報したということです。

男性は、顔などから出血していて警察から連絡を受けた救急隊により病院に搬送されました。命に別状はないということですが、「右目と口から出血が止まらない」などと話していたということで、ケガの程度が心配されます。

クマは体長80センチほどで、住宅の近くにある柿の木の下のヤブから突然現れ、男性を襲ったということです。

※男性が襲われた現場付近 柿の木のヤブから突然現れたという