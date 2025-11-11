Number_iの神宮寺勇太が自身のInstagramを更新。銀座にあるMIKIMOTO（ミキモト）本店に掲出された自身の大型広告前で撮影した写真を公開し、話題を呼んでいる。

【画像】“変装なし”で銀座に降臨した神宮寺勇太／【画像＆動画】MIKIMOTOを纏った神宮寺勇太

■「銀座MIKIMOTOに大きな神宮寺」MIKIMOTOの大型広告を背にクールな立ち姿の神宮寺勇太

投稿では「銀座MIKIMOTOに大きな神宮寺 みんな見に来てくれてありがとう」とコメント。

店舗に掲げられた「MIKIMOTO LUCKY ARROWS」のビジュアルを背景に、黒のブルゾンとパンツを合わせた神宮寺が、両手をポケットに入れて立つクールな姿が収められている。

2枚目では自身の広告を見上げるカット、3枚目ではガラスケースの前で軽くピースを見せる姿も。

洗練されたモノトーンスタイルに柔らかな笑顔が映え、スタイリッシュさと親しみやすさを同時に感じさせる投稿となっている。

SNSでは「ビジュが強すぎる」「広告も本人も美しくてため息」「誇らしい気持ちになる」「銀座の街に似合いすぎ」「脚長すぎ」「街にいることあるの!?」「遭遇したかった」「近くにいたら腰抜かす」「同じ日に行きたかった」など、称賛コメントが相次いでいる。

■MIKIMOTOを纏った神宮寺勇太