まるで”トリュフチョコ”みたいなさつま揚げに年末限定のアソートギフト『迎春福箱』が発売

さつま揚げ専門店・魚万商店から、人気シリーズ「トリュフチョコみたいなさつま揚げ」の年末限定アソートギフト『迎春福箱』が新発売。

魚万商店の人気シリーズ「トリュフチョコみたいなさつま揚げ」は、さつま揚げとは思えないキュートなルックスと工夫を凝らした独自レシピが特徴です。

今回発売される「迎春福箱」は、「見た目も味も楽しめる」という商品コンセプトはそのままに、お正月の宴席にふさわしい豪華な食材がふんだんに取り入れられています。色とりどりの8種類の一口さつま揚げは、おせち料理の箸休めやお酒の肴にぴったり。

一口さつま揚げの内容

(1)練りきんとん

栗きんとんをオマージュし、すり身にマロン餡を練り込みました。餡の甘味と甘栗の食感がよく合う、お子様も大好きな味。

(2)黄金桜

桜をかたどったプレーンな揚げかまぼこです。お正月らしく中央に金箔を添えた、ちょっと贅沢な一品。

(3)迎春扇

鮮やかな朱色の扇と金箔がまぶしい、祝いの席にぴったりの一品。中は2種のチーズの層があり洋風オードブルの味わい。

(4)黒豆ナッツ

おせちの定番・黒豆のペーストをすり身に練り込みました。ほんのり感じる甘味にナッツの食感がアクセント。

(5)紅白練り団子(紅)

おめでたい紅白2色の練り団子を入れました。こちらはほんのりピンクのすり身にネギとオキアミえび入り。

(6)紅白練り団子(白)

むきエビの旨味とぷりぷり食感がたまらない、白い練り団子です。刻みネギと人参入りで彩りも鮮やか。

(7)ゆば巻

魚肉にグリンピースを混ぜ合わせ、生ゆばで巻いて揚げました。優しい味わいが幅広い世代に人気です。

(8)わか草コーン

北海道産ハニーバンダムとすり身を合わせてサモサシートで包み揚げ。コーンの甘みと魚肉との相性が抜群です！

箱を開ければそのまますぐに食べられるので、調理の手間もいりません。伝統的な麻の葉文様に金色の帯、縁起の良い鶴や亀のイラストをあしらった特製パッケージで届けられるので、年の初めのご挨拶やお年賀のギフトにも最適ですね。

16個入り

32個入り

「トリュフチョコみたいなさつま揚げ」お正月限定アソートギフト「迎春福箱」は、魚万商店のオンラインサイトにて販売中です。

「トリュフチョコみたいなさつま揚げ」お正月限定アソートギフト「迎春福箱」