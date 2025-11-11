¡ÚÉô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡ÛÀ¾Éð¡¦À¾Àî°¦Ìé¡ÖÉô³è¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡³Ø¹»¤Ç¤ÎÉô³è¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¡¢Éô°÷¿ô¸º¾¯¤â²ÝÂê¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸½ºß¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô³èÆ°¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢º£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÉô³è¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÃøÌ¾¿Í¤Ë¡¢Éô³è¤Î»×¤¤½Ð¡¢Éô³è¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢º£¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯¨¡¨¡¡£Éô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª
Ï¢ºÜ¡ÖÉô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡×
¡Ú¥×¥íÌîµå¡ÛÀ¾Àî°¦Ìé¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡Âè£´²ó¡ÊÁ´£´²ó¡Ë
¡ä¡ä¡äÂè£±²ó¨¡¨¡²ÖºéÆÁ±É»þÂå¤ÎÎÀÀ¸³è¡ÖºÇ½é¤Ï ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ä¡ä¡äÂè£²²ó¨¡¨¡º£¤â¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ë»ØÆ³¤òÀÁ¤¦ÍýÍ³¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤éÂÇ¤Æ¤ë¡×
¡ä¡ä¡äÂè£³²ó¨¡¨¡²ÖºéÆÁ±É¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡¡ÖËÜÅö¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¡© ²¶¤é¤¬¡© ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
ËèÇ¯¥ª¥Õ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÌîµå¶µ¼¼¤Ç¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤¹À¾Àî°¦Ìé¡¡photo by Naozumi Tatematsu
¡¡¹âÂ´£¸Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¡¢À¾Éð¤Î¿·¤¿¤Ê£±ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤·Ãæ¤ÎÀ¾Àî°¦Ìé¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÀï¤òÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡£¶·î£³Æü¡¢¸òÎ®Àï¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡£ËÜµòÃÏ¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤ËÊì¹»¡¦²ÖºéÆÁ±É¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤¬µåÃÄ¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤ÇÍè¾ì¤·¡¢¡Ø¥µ¥¹¥±¡Ù¤È¤¤¤¦Æ±¹»¤ÎÎòÂå¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Î¤ß¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë±þ±ç²Î¤¬À¾Àî¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤Ï£µÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±ÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¥À¥á¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥³¡¼¥Á¿Ø¤ä¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¡ØÎÏ¤à¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢ÎÏ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌµÍý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼éÈ÷¤Ç¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇËÍ¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¥Ð¥Ã¥È¤«¤é²÷²»¤Ï¶Á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Ï£°ÂÐ£°¤Ç·Þ¤¨¤¿£³²óÉ½¤ÎÆó»àÆóÎÝ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÉð²¬Î¶À¤¤¬Êü¤Ã¤¿¥»¥ó¥¿¡¼Á°°ÂÂÇ¤ËÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¤ØÁ÷µå¡£ÆóÎÝÁö¼Ô¤Î¸Å²ìÍ¥Âç¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢ç±Ãå¤·¤¿»î¹ç¤Ï±äÄ¹11²ó¤ËÀ¾Éð¤¬£±ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¡¢À¾Àî¤Î¹¥¼é¤â¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÂÇ¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÜ²»¤À¡£¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ¿Í¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¶ËÎÏÌµ¿´¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤¬¡¢¹â¹»£³Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿²ÖºéÆÁ±É¤Î±þ±ç¤Ï¤½¤ì¤À¤±ÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤â¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Êì¹»¤Î¤¢¤ëºë¶Ì¸©²Ã¿Ü»Ô¤Ç¡Ö²Ã¿Ü¤¤º¤ÊÌîµå¶µ¼¼¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ä¹â¶¶¹·Ìé¡Ê¹Åç¡Ë¡¢¸åÇÚ¤ÎÌîÂ¼Í¤´õ¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤é¤È°ì½ï¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¶î¤±²ó¤ë¡£À¾Àî¤âËèÇ¯Âç¤¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤ë»þ´Ö¤À¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤é¤Ë¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤³¤ì¡¢¤ä¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ë¡Ø¤Ï¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¸¶ÅÀ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡Ìîµå¶µ¼¼¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÀ¶¿åÃ£Ìé¡ÊÃæÆü¡Ë¤Î¼Â²È¤ËÇñ¤Þ¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤À¡£
¡Ö¿´¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤È¤¤¤¦¤«¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡Éô³èÆ°¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿º¢¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£ÉáÃÊ¤ÎÂ©È´¤¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤à»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤è¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤È¤«¡Ø¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡Ù¡£¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤ËµÜÐÒ¡Ê¤ß¤ä¤¢¤Ä¤à¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á´ÆüËÜ¥æ¡¼¥¹¤Î¥»¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£ÁÐ»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤è¤¯¤Æ¡£¤¤¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ËÍ¤âÁÐ»Ò¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ú¡Ö¤è¤¯ÀèÀ¸¤¬¡Ø¼«Î©¤·¤í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»Ø¼¨ÂÔ¤Á¤Ç¤Ï¥À¥á¡Ù¤È¡×¡Û
¡¡Îý½¬¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï½Õ¤ä²Æ¤ÎÂç²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿ÍâÆü¤Î¤ß¤Ç¡¢£³¥«·î¤Ë£±²ó¤·¤«¤Ê¤¤¡£¹â¹»Ìîµå¤ËÎå¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢µÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ëÆü¤òÂÔ¤ÁÐÎ¤Ó¤Æ¤â¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î»þ¤ÏÈà½÷¤È¥Ç¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¤ÏÍ£°ì¡¢¤³¤Î£±Æü¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ê¤ó¤«ÀÄ½Õ¤·¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡²¿¤è¤ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥Õ¤ÎÆü¤¬Âç¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â£²½Õ¤ËÂç¶»¶ÚÃÇÎö¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¸©Âç²ñ·è¾¡¤ÎÄ¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£´µÉô¤ò¾¯¤·Æ°¤«¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â·ãÄË¤¬Áö¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¡ÖÌÀÆü¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤¾¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£ÅöÁ³¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤¬¡¢À¾Àî¤Ï¤³¤¦º©´ê¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËËÍ¡¢ÌÀÆü¤ÎµÙ¤ß¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é£±²ó¤âµÙ¤ß¤Ê¤¯¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ç¡¼¥È¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡ÍâÆü¡¢ÊñÂÓ¤È¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤Ç¸ÇÄê¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾åÈ¾¿È¤ËT¥·¥ã¥Ä¤ò¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÃå¤Æ¡¢Èà½÷¤ÈÀõÁð¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¡£ÄË¤¯¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÄ½Õ¤Î´Å¤¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¡¢Åö»þ¤Î²ÖºéÆÁ±ÉÌîµåÉô¤ÏÎø°¦¶Ø»ß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ð¥ì¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤È¤¢¤ÈÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢Á´Á³¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡É´ÀïÏ£Ëá¤Î´ä°æÎ´´ÆÆÄ¤Î¸«»ö¤Ê¼ê¹Ë¤µ¤Ð¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Àî¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅÚÂæ¤òÃÛ¤¤¤¿¹â¹»¤ÎÉô³èÆ°¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢²¿¤¬º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤è¤¯´ä°æÀèÀ¸¤¬¡Ø¼«Î©¤·¤í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»Ø¼¨ÂÔ¤Á¤Ç¤Ï¥À¥á¡Ù¤È¡£¼«Ê¬¤«¤é¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç¹â¹»¤Î»þ¡¢¼«¼çÎý¤â·ë¹½Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦Îý½¬¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤â·ë¹½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡2017Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤È¤¤¤¦¹â¤¤É¾²Á¤ÇÀ¾Éð¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£Â¾¤Ë¤âÆ±¤¸½ç°Ì¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¶»¶ÚÃÇÎö¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ°ì·³ÄêÃå¤Ë¤ÏÄ¹¤¤Ç¯·î¤òÍ×¤·¤¿¤¬¡¢ÆþÃÄ£¸Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¡¢À¾Àî¤ÏÀ¾Éð¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±ÈÖ¥»¥ó¥¿¡¼À¾Àî°¦Ìé¡½¡½¡£
¡¡¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÄ¹¤é¤¯·ç¤±¤Æ¤¤¤¿¹¶¼é¤ÎÍ×¤Ë¡¢ÂÇ¤Æ¤ÆÁö¤ì¤Æ¼é¤ì¤ëÁª¼ê¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤Ê³Ë¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡Âç»ö¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢À¾Àî¤ÏÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È¡¢¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÉô³è¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëº£¤¬¤¢¤ë¡Û
¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÇÈ¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤»þ¤È°¤¤»þ¤Îº¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï·ë¹½·ã¤·¤¤¤Û¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡££±ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤½¤ó¤Ê¤ËÇÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÇÈ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¡¢ÇÈ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤Ï¼«¿È½é¤ÎÆó·åËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÏÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤ÏÁÀ¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¥Ò¥Ã¥È¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÄ¹ÂÇ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼Áü¤Ë¾¯¤·¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¹Ã»Ò±à¤òÊ¨¤«¤»¤¿º¢¤«¤é¡¢Ãå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¹»»þÂå¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëº£¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÉô³è¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡À¾Àî¤Ï°¦¤¯¤ë¤·¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢Ä¹¤¤Ï²¼¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÊÎ»¡Ë
À¾Àî°¦Ìé¡Ê¤Ë¤·¤«¤ï¡¦¤Þ¤Ê¤ä¡Ë
1999Ç¯£¶·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£181¥»¥ó¥Á¡¦90¥¥í¡¢±¦Åê¤²¡¿º¸ÂÇ¤Á¡£³°Ìî¼ê¡£ÂçºåÉÜºæ»Ô¤ÎÉÍ»û¥Ü¡¼¥¤¥º¤«¤é¡¢ºë¶Ì¸©¤Î²ÖºéÆÁ±É¹âÅù³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤Ë¤Ï£³ÅÙ½Ð¾ì¤·¤¿¡Ê£²Ç¯½Õ¡¢£²Ç¯²Æ¡¢£³Ç¯²Æ¡Ë¡££³Ç¯²Æ¤Ï¹Ã»Ò±à¤Î·è¾¡Àï¤Ç£³°ÂÂÇ£´ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢Æ±¹»½é¡¢ºë¶Ì¸©Àª»Ë¾å½é¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¹âÂ´¤Çºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤ËÉé¤Ã¤¿¤±¤¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥×¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤¬¡¢£¸Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë³«²Ö¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°£´°Ì¤Î134°ÂÂÇ¤ÈÆ±£³°Ì¤Î25ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£