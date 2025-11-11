【写真クイズ】この食材の名前は？　角が生えています

旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。

さて、今回のテーマとなる食材は？

文／おと週Web編集部、画像／写真AC

■トゲトゲ

正解：ツノニガウリ

難易度：★★★★★

苦みはありません

ツノニガウリはウリ科キュウリ属の植物で、果皮にはトゲのような突起があり、熟すと鮮やかな黄色からオレンジ色になります。

日本では「キワノ」という名前で流通していることもありますが、これはニュージーランドの企業の持つ商標で、正式名称は「ツノニガウリ」や「ツノメロン」です。

アフリカ南部の乾燥地帯が原産で、アメリカ（とくにカリフォルニア）やニュージーランド、オーストラリアなど世界各地で栽培されています。日本でも一部地域で栽培されています。

市販されているものの多くは輸入品ですが、近年では国産品も夏から秋にかけて出回るようになってきました。

日本ではまだなじみの薄い果物ですが、最近ではスーパーや通販サイトで見かける機会が増えてきました。ただし、価格は1個あたり500円〜1000円程度と、やや高めです。

果肉は鮮やかな緑色のゼリー状で、内部には白くて硬めの種がびっしりと詰まっています。

食感はプルンとしていて、ブドウの果肉のような食感です。クセのない味わいで、ほんのりとした酸味とみずみずしさが広がります。完熟した果実には、やさしい甘みも感じられて、後味はすっきり爽やかです。

種は白くて硬めですが、毒性はなく食べても問題ありません。ただし気になる場合は取り除くのがおすすめです。

ライムの酸味、キュウリのような爽やかさ、バナナのやさしい甘みが混ざったような風味ともいわれており、初めて食べると少し不思議な印象を受けるかもしれません。

ちなみに、ニガウリと呼ばれますが、実際には苦味はありません。ウリ科キュウリ属でニガウリの近縁種であることと、果皮にトゲがあり見た目がニガウリに似ているため、名づけられたといわれています。

縦半分に切ってスプーンですくって食べるのが定番です。そのままでは味が薄いと感じる場合は、はちみつや砂糖をかけると食べやすくなります。

美味しいツノニガウリの見分け方

果皮にハリがあり、全体がしっかりと濃いオレンジ色に色づいているものを選びましょう。

未熟なものは緑色のスジが残っていたりするため、追熟が必要になります。すぐに食べたい場合は、鮮やかな色で弾力のあるものを選びましょう。

表面にシワがあったり、トゲが折れていたり、傷がついているものは鮮度が落ちている可能性があるので避けましょう。トゲがしっかりと立っていて、果皮に傷がないものは、見た目だけでなく食感も良好です。

また、手に持ったときにずっしりと重みを感じるものは、果肉がしっかり詰まっていて美味しい傾向があります。

ツノニガウリの注目栄養素

注目したいのは、マグネシウムが多く含まれているところです。マグネシウムは骨や歯の形成、神経の安定などに関わる重要なミネラルです。

カリウムも比較的多く含まれており、体内の余分な塩分を排出する働きがあるため、高血圧予防やむくみ対策にも役立ちます。

さらに、免疫力の向上や美肌効果が期待されるビタミンCやβカロテンも含まれています。低カロリーなのに栄養価が高いため、美容や健康を意識する人にぴったりの果物です。

