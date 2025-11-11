今季限りでソフトバンクを戦力外になっていた浜口遥大投手（３０）が１１日、現役引退を表明した。

この日、福岡県筑後市の球団ファーム施設を訪れて報道陣の取材に応じた。浜口は「家族もいて自分１人だけの人生ではないし、１００％続けたいという気持ちにもならない中でそういう選手がいる世界ではないのかなと思い、区切りをつけて決断しました」と語った。

浜口は神奈川大から１６年ドラフト１位でＤｅＮＡに入団。１年目から２ケタ勝利を挙げて活躍したものの伸び悩み、昨年昨年１２月に三森との交換トレードでソフトバンクに加入していた。

しかし、今年４月には国指定の難病「胸椎黄色靱帯（じんたい）骨化症」の手術。加えて左肘のクリーニング手術も受けた。７月にファームで実戦復帰を果たしたが、１軍昇格は果たせずに新天地での活躍はかなわなかった。通算成績は１３５試合に登板、４４勝４６敗２ホールド、防御率３．７６だった。

「ベイスターズでは勝つ喜びも負ける悔しさもたくさん経験させていただいた。ラミレス監督、三浦監督をはじめ支えてくださったすべての方に感謝しています。地元佐賀に近いホークスに来てからは１軍で投げる姿を見せられずに悔いが残るというか申し訳なかった。でも、縁あって地元で終えられた。いい野球人生の締めくくりになったと思います」

今後については「ゆっくり考えていきたい」と話した。ＤｅＮＡ時代には「ハマのハマちゃん」の愛称で親しまれ、気迫あふれる投球で仲間を鼓舞し、ファンを魅了した左腕が静かにユニフォームを脱いだ。