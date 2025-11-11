TVer、10月の再生数が過去最高を記録 新ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』などけん引
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」の2025年10月の月間動画再生数が、5.4億再生（※1）を記録。サービス開始から過去最高の記録を樹立した。さらにコネクテッドTV（以下、CTV）における月間動画再生数も、過去最高となる1.79億再生（※2）を記録。再生数の伸びは、前年同月比で約126％（※3）に伸長した。
【写真】『じゃあ、あんたが作ってみろよ』リアル…！夏帆＆竹内涼真のラブラブショット
10月は、新ドラマが再生数の増加をけん引した。第1話の再生数が600万回を突破（※4）した『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）や、『良いこと悪いこと』（日本テレビ日系）などが好調。見逃し配信で視聴するユーザーが大幅に伸長した。
バラエティでは、過去回アーカイブを配信中の『水曜日のダウンタウン』（TBS系）が再生数を大きく伸ばした。また『キングオブコント2025』（TBS系）の再生数は、昨年比約133%を記録（※5）するなど、毎年増加傾向にある。
アニメでは、『SPY×FAMILY』Season 3、『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』（狩野英孝解説付き）といった話題作のほか、映画『秒速5センチメートル』など、アニメの配信数増加に伴い、カテゴリ全体の再生数が向上した。
ニュースでは、世間の関心が高まった「自由民主党 総裁選挙2025」が実施された10月4日に「24時間ニュース」の再生数が通常時の約4倍増加。第104代首相に高市早苗氏が選出された10月21日を含め、ニュースも多くのユーザーが視聴した。
スポーツでは、『SMBC日本シリーズ2025』、『キリンチャレンジカップ2025 日本×ブラジル』などのライブ配信が多くのユーザーに視聴されたほか、『男子バレー 石川祐希×高橋藍 直接対決 サントリーvsペルージャ』（高＝はしごだか）が話題を集め、TVerサービスにおける最大同接数（※6）を記録した。
同社によると、10月はCTVでの再生数・月間ユニークブラウザ数（MUB）が、ともに過去最高を記録。特に、CTVにおけるドラマの視聴数が大きく伸び、再生数・MUBの成長をけん引したという。
※1：2025年10月1日〜10月31日における、TVer単体のVOD・リアルタイム配信・追っかけ再生およびSP LIVEを合計した全デバイスでの動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）
※2：2025年10月1日〜10月31日における、TVer単体のVOD・リアルタイム配信・追っかけ再生およびSP LIVEを合計したテレビデバイスでの動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）
※3：2024年10月1日〜10月31日における、TVer単体のVOD・リアルタイム配信・追っかけ再生およびSP LIVEを合計したテレビデバイスでの動画再生数との比較（TVer DATA MARKETING調べ）
※4：配信開始〜10月26日におけるVODのみの動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）
※5：2024年における『キングオブコント2024』VODのみの動画再生数との比較（TVer DATA MARKETING調べ）
※6：gorin.jpでの配信を除く
