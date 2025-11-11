『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第6話、少路勇介＆相席スタート・山添が“鮎美”夏帆が参加する婚活パーティーの参加者役で登場
夏帆と竹内涼真がダブル主演するドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系／毎週火曜22時）の第6話が今夜11月11日に放送。鮎美（夏帆）が婚活パーティーに参加。彼女の前に現れる婚活パーティーの参加者役で少路勇介、山添寛（相席スタート）がゲスト出演する。
【写真】婚活パーティー参加者・坂口（相席スタート・山添寛）が鮎美（夏帆）を質問攻めに！
原作は谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美と、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前」と思っている亭主関白思考な海老原勝男は、大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたがプロポーズ直後に別れてしまう。本作は、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディーだ。
第4話の「TVer」「TBS FREE」の無料配信再生数が511万回を突破。第1話が396万回、第2話が407万回、第3話が442万回、そして第4話が511万回と毎話記録を更新している（※TVer DATA MARKETINGにて算出／各話配信開始から8日間の再生数）。さらに、第5話の無料配信再生数も好調で第4話を上回る勢いで配信も盛り上がりを見せている。
そんななか、本日11月11日放送の第6話に少路勇介、『ラヴィット！』で出演が解禁された山添寛（相席スタート）が登場。
少路演じる城嶋は、年収1000万円超えのハイスペックな男性。特殊な空間で独特な振る舞いをする城嶋に鮎美は…。そして、山添演じる坂口は、鮎美に声をかけてくる参加者の一人。鮎美を質問攻めにする坂口だが、彼の質問に鮎美は言葉を詰まらせてしまう。鮎美は、この2人との対話を通じて自分が本当に求めるものがわからなくなり…。
火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』は、TBS系にて毎週火曜22時放送。
