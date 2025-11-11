「冬本番前にストック買い！」【ユニクロ】ユニ女一推し♡「最強アイテム」

気温がグッと下がる前に、今から頼れる “冬の相棒” をチェック。今季も【ユニクロ】から、暖かさもおしゃれも叶える名品級アイテムが続々とリリース中。今回は、週5でユニクロを着るユニ女ライターが、「最強アイテム」として推薦したい冬のトップス & ボトムスをご紹介。注目デザインのポロセーターや実際に2色ゲットしたスムースセーター、ストック買い推奨のヒートテック、シーズンムードが高まるコーデュロイパンツをピックアップ。愛用者ならではの、リアルな声をお届けします！

1枚でサマ見え！ トレンド感抜群のポロセーター

【ユニクロ】「メリノポロセーター」\3,990（税込）

プレッピーな着こなしが注目を集める今季、プラスワンで新鮮になるポロセーターがおすすめ。ほどよいリラックスフィット × 光沢のある極細メリノウール素材で、上質感のある着心地を叶えてくれるはず。襟付きできちんと感もあり、着るだけでサマ見えするのも嬉しいポイント。1枚で着るのはもちろん、中にシャツをレイヤードしても今っぽい印象に。

スウェットライクなデザインでこなれるスムースセーター

【ユニクロ】「スムースコットンクルーネックセーター」\3,990（税込）

昨年から愛用しているスムースセーター、今季はさらにカラバリが豊富になっています。美しい発色に惹かれ、レッドとブルーを2色買いしました！ いちばんのお気に入りポイントは、クリーンになりすぎずに抜け感を与えてくれるデザイン。首元のガゼット × 裾と袖口の太めリブで、スウェットライクな見た目に。肌当たりが優しいコットン100％なので、ニットのチクチク感が苦手な人にもぴったり。

ストック買い推奨！ 機能性も着心地も抜群のあったかT

【ユニクロ】「極暖ヒートテックカシミヤブレンドクルーネックT」\2,290（税込）

昨年は公式オンラインストアと一部店舗のみの展開だったカシミヤブレンドの極暖クルーネックT。今年は待望の全店展開に。従来のヒートテックとは一線を画す着心地は、ぜひ試着で体感してみてほしいところ。カシミヤをブレンドしていることもあり、触り心地の滑らかさに驚く人も多いはず。ほどよい透け感のある素材なので、インナーとしてはもちろん見せるシアートップスとしても活躍してくれます。昨年は人気色が早めに完売していたので、今のうちにストック買い推奨です！

1点投入で季節感がアップするコーデュロイパンツ

【ユニクロ】「コーデュロイカーブパンツ」\3,990（税込）

お店でひと目惚れし、即買いしたカーブパンツ。秋冬ムードを高めてくれるコーデュロイ素材と、着映え抜群のカーブシルエットが魅力。脚のラインを拾いにくく、体型カバーも◎ ワークテイストな後ろのヨーク、パッチポケットもお気に入りポイント。セーターやカーデと合わせれば、シーズンムード満点のほっこりコーデが完成します。

