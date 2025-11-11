◆Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ〜Ｃｈａｐｔｅｒ９〜」（１０日、新宿ＦＡＣＥ）観衆６００（超満員札止め）

プロレス界の“太陽神“Ｓａｒｅｅｅが主宰する「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ」は１０日、新宿ＦＡＣＥで行う「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ〜Ｃｈａｐｔｅｒ９〜」を開催した。

Ｓａｒｅｅｅはスターダムの鈴季すずとタッグを結成し、親友でスターダムのなつぽい、センダイガールズの橋本千紘と対戦した。

Ｓａｒｅｅｅは、この一戦を前に親友のなつぽいへ「くすぶっている。飼い殺しにされている」と突きつけ再び覚醒させることを宣言。なつぽいも受けて立つことを誓っていた。

超満員札止めとなった沸騰大会。注目の一戦は、Ｓａｒｅｅｅとなつぽいのマッチアップでゴング。激しい打撃戦で両者は魂をぶつけ合った。

さらにＳａｒｅｅｅは、橋本と１１・１６後楽園ホールでの「橋本千紘１０周年記念大会 ＫＡＩＢＵＴＳＵ Ａ ＤＥＣＡＤＥ」で一騎打ちが決定。前哨戦となった闘いで橋本と真っ向から勝負を展開した。

一方、パートナーの鈴季とは初タッグ。同士討ちで殴打する不穏な空気も流れたが、その後はダブルドロップキックなど絶妙な連係を披露した。「Ｓａｒｅｅｅ対 なつぽい」「Ｓａｒｅｅｅ 対 橋本」「鈴季 対 なつぽい」「鈴季 対 橋本」。そして「Ｓａｒｅｅｅ＆鈴季」「橋本＆なつぽい」のタッグ…四者四様、すべてのマッチアップ、連係に目が離せない熱闘は、Ｓａｒｅｅｅが１９分１２秒、リストクラッチ式裏投げでなつぽいを沈め勝利を飾った。

試合後のリングでマイクを持ったＳａｒｅｅｅは、第２試合のタッグマッチで自らを慕うＣｈｉＣｈｉと叶ミクがスターダムの八神蘭奈、鉄アキラとのタッグマッチで叶が鉄をジャーマンで倒したことに触れ「あの２人がいるから私は強くいられる。あの２人を必ず私が強くしてみせます」と誓い「２人の成長も私の成長も楽しみにしてください」とメッセージを送った。

毎大会、チケットが即完売となる「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ」。次回はデビュー１５周年記念大会となる来年３・２２横浜武道館。１０回目となる主宰大会で初めて新宿ＦＡＣＥを飛び出す。尊敬するアントニオ猪木さんのふるさとでもある「横浜」で大会場への挑戦に「私はこの大会にすべてをかけて挑みたい」とレスラー人生の集大成をたたき付けることを誓った。

◆１１・１０新宿全成績

▼スペシャルタッグマッチ３０分１本勝負

○Ｓａｒｅｅｅ、鈴季すず（１９分１２秒 リストクラッチ式裏投げ→体固め）なつぽい●、橋本千紘

▼タッグマッチ２０分１本勝負

伊藤薫、○ボジラ（１５分４１秒 レフェリーストップ）ＶＥＮＹ●、ナイトシェイド

▼シングルマッチ２０分１本勝負

○ＭＩＲＡＩ（１５分２０秒 変形ストレッチ）ＹｕｕＲＩ●

▼タッグマッチ２０分１本勝負

ＣｈｉＣｈｉ、○叶ミク（１２分１５秒 ジャーマンスープレックスホールド）八神蘭奈、鉄アキラ●

▼１０分１本勝負

○岡優里佳（７分４１秒 腕ひしぎ逆十字固め）望天セレネ●