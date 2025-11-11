米フロリダ州マイアミに住むある高齢夫婦が、「世界で最も長い結婚生活を続けている夫婦」として公式に認められた。結婚83年目を迎えた2人は、長寿の秘訣を尋ねられると、そろって「愛」と答えた。

英紙ガーディアンと長寿高齢者研究団体「LongeviQuest」によると、108歳のライル・ギトンズさんと107歳のエリナー・ギトンズさん夫妻は、4日（現地時間）付で「世界で最も長い結婚生活を送っている夫婦」として公式認定を受けた。LongeviQuestは、結婚証明書（1942年発行）、米国人口調査記録、数十年にわたる各種資料を検証し、この事実を確認した。

これまでの記録保持者は、85年間結婚生活を続けたブラジルのディノ夫妻だったが、先月、夫が亡くなったことで、ギトンズ夫妻が「存命中の世界最長の結婚生活を送る夫婦」の称号を受け継いだ。

2人の年齢を合わせると216歳に達し、人類史上最も高齢の夫婦でもある。LongeviQuestは「この2人の愛の物語は、戦争や人種差別など数多くの苦難を乗り越えた特別な事例だ」と評価している。

ライルさんとエリナーさんの最初の出会いは、1941年、米ジョージア州アトランタのクラーク・アトランタ大学のバスケットボール競技場だった。ライルさんは選手として、エリナーさんは観客として訪れていた。エリナーさんは「どちらのチームが勝ったかは覚えていないけれど、初めてライルを見た日のことだけは鮮明に覚えている」と振り返った。

2人はまもなく恋に落ちたが、第2次世界大戦が2人を引き離した。ライルさんは徴兵が避けられない状況だったが、2人はその前に結婚することを決意した。

1942年6月4日、ジョージア州の陸軍基地で訓練中だったライルさんは、3日間の休暇を得てエリナーさんと結婚式を挙げた。

当時は人種差別が激しい時代で、彼は「黒人専用客車」に乗り込み、一晩中走って花嫁のもとへ向かったという。

結婚直後、エリナーさんは最初の子を身ごもったが、ライルさんはまもなく米陸軍第92歩兵師団の一員としてイタリア戦線に派遣された。エリナーさんは夫の無事を祈りながらニューヨークへ移り、義理の両親の近くで子どもを出産した。

彼女は航空部品会社で給与担当として働き、生計を支えた。夫婦は検閲で大半が黒塗りにされた手紙をやり取りしながら、互いの安否を伝え合った。

戦争が終わった後、2人はニューヨークで再会した。ともに公務員試験に合格し、政府機関で働きながら、旅行を楽しむなど穏やかな暮らしを築いていった。エリナーさんは69歳のときにニューヨークのフォーダム大学で都市教育学博士号を取得し、長年の学問の夢もかなえた。

現在、ギトンズ夫妻は娘のアンジェラさんとともにマイアミで暮らしている。結婚生活の秘訣を尋ねられると、エリナーさんは「私たちはお互いを愛しています」と短く答え、ライルさんは「妻を愛しています」と微笑んだ。

「結婚生活を続けるために特別な努力をしたのか」という質問には、2人そろって「その必要はなかった」と答えた。ライルさんはエリナーさんの手をしっかり握りながら、「私たちが世界で最も長く連れ添った夫婦になったなんて信じられません。妻のそばにいられることが幸せです」と語った。