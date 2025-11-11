世界的ポップスターのトロイ・シヴァンが「アイラブ・キムチ」というメッセージを投稿し、話題になっている。

トロイ・シヴァンは9日、インスタグラムのストーリーに「キムチが大好き（I love Kimchi so much）」と書き込み、涙を流す絵文字も添えた。

ネットユーザーたちは突如としてキムチを話題にしたことに「キムジャン（キムチ漬け込み）シーズンだと知ってのことか」と疑問を示している。突然の投稿について「まもなく来韓公演を行うのではないか」という憶測も出ている。

トロイ・シヴァンは南アフリカ共和国で生まれ、オーストラリアで育った。以前から韓国文化への関心を示しており、韓国ではこれまでに2度の公演を行っている。最近ではBTS（防弾少年団）やStray Kids（ストレイキッズ）など、K-POPスターたちとも交流を続けている。

最近、Kフードブームの影響で、世界的ポップスターが韓国料理を話題にするケースが増えている。ラッパーのカーディ・B（Cardi B）も最近、SNSのライブ配信で「Hマート（米国最大の韓国系スーパーマーケット）で韓国の唐辛子ツナを買った」と話し、唐辛子ツナにマヨネーズとご飯を混ぜて海苔で包んで食べる様子を公開した。