女優の桜井日奈子（28）が11日までに自身のインスタグラムを更新。美容に関する資格を2つ取得したと報告した。

2枚の証書を手に笑顔の写真を投稿。「ビューティーフードアドバイザーならびにビューティーフードスペシャリストの資格を取りました」と美容に関する資格取得を報告した。

きっかけはマネジャーからのススメ。合格を手にするため「日々の食生活に活かせるような、美容栄養学」を学んだ。「この仕事を始めてからずっと、美容に関する知識に興味があって、ふとマネージャーさんから資格を取ったらどうか薦められ、それを機にちゃんと勉強したら、すごく楽しくて。美と健康は地続きであることがよくわかりました」と回顧し、「勉強したことを活かして、美を磨いていきたいと思います」とつづった。

桜井の報告にファンからは「合格おめでとう」「頑張ったね」「しかもひなちゃんにピッタリな資格。本当におめでとうございます」「勉強って大切だと思うけど資格取得するなんてホント凄いですね」と多くの祝福の声。「この資格を活かして役者道に更なる磨きを増す事を期待します」「これからもっと美しくなっちゃう！」などの期待も寄せられた。