ジャンボとろサーモンや濃厚まぜそばも！スシロー「大切り本鮪中とろ／濃厚うに包み」
スシローに、期間限定で「大切り本鮪中とろ」と「濃厚うに包み」が登場。
大切りの本鮪中とろと濃厚なうに包みが楽しめるほか、「ジャンボとろサーモン」や「びんとろ」「ふっくら煮穴子 煮詰めがけ」などのメニューも提供されます☆
販売期間：2025年11月12日（水）〜
※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱いがありません
※「スシロー秋葉原中央通り店」では、持ち帰りを実施してません
※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HPで確認できます
鮪の王様“本鮪”を大切りにした中とろが税込み160円〜、今年獲れた新物の「濃厚うに包み」が税込み180円〜で楽しめます☆
そのほか「ジャンボとろサーモン」や「びんとろ」「ふっくら煮穴子 煮詰めがけ」に、サイドメニューとして「濃厚うにまぜそば」も登場。
スシローの掲げる「すしに真っすぐ！」を体現した「大切り本鮪中とろ」をはじめ、こだわりのメニューが並びます！
大切り本鮪中とろ
販売期間：2025年11月12日（水）〜11月30日（日）
価格：160円(税込)〜
販売予定総数：389万食 ※販売予定総数が完売次第終了
本鮪の中とろならではの香りと旨み、脂のバランスが絶妙な「大切り本鮪中とろ」
通常価格が税込み180円〜の「本鮪中とろ」が、今なら大切りにして税込み160円〜と、とってもお得に楽しめます☆
濃厚うに包み
販売期間：2025年11月12日（水）〜2026年1月6日（火）
価格：180円(税込)〜
販売予定総数：520万食 ※販売予定総数が完売次第終了
※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります
※お持ち帰りの際、軍艦1貫となります
新物の「濃厚うに包み」は、スシローが素材から加工までこだわり、自信をもって仕入れたメニュー。
濃厚な旨みと、とろっとした食感が楽しめます。
包みで食べるからこそ、うにならではの香りと甘みをダイレクトに感じられる一皿です！
ジャンボとろサーモン
販売期間：2025年11月12日（水）〜11月30日（日）
価格：180円(税込)〜
販売予定総数：126万食 ※販売予定総数が完売次第終了
※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります
サーモンのハラスを使用した「ジャンボとろサーモン」も、期間限定で登場。
とろけるようなサーモンの味わいを堪能できます☆
びんとろ
販売期間：2025年11月12日（水）〜 ※通常販売メニュー
価格：180円(税込)〜
皮目に近く、脂のりの良い部分を使用した「びんとろ」
11月12日より、通常販売メニューに仲間入りします。
ふっくら煮穴子 煮詰めがけ
販売期間：2025年11月12日（水）〜12月21日（日）
価格：360円(税込)〜
販売予定総数：77万食 ※販売予定総数が完売次第終了
※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります
「ふっくら煮穴子 煮詰めがけ」は、ふっくらとした食感がポイント。
口の中に広がる穴子の香り・旨みを楽しめるメニューです！
濃厚うにまぜそば
販売期間：2025年11月12日（水）〜11月30日（日）
価格：460円(税込)〜
販売予定総数：30万食 ※販売予定総数が完売次第終了
※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります
期間限定のサイドメニューからは、「濃厚うにまぜそば」が登場。
ソースやトッピングにもうにを使った、贅沢な麺メニューです☆
期間限定で、大切りにした鮪の王様と濃厚な新物が共演。
「大切り本鮪中とろ」「濃厚うに包み」は、2025年11月12日より全国のスシローにて期間限定販売です☆
※店舗によって価格が異なります
※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取り扱いがありません
※「スシロー秋葉原中央通り店」では、「大切り本鮪中とろ」「濃厚うに包み」「ジャンボとろサーモン」「びんとろ」「ふっくら煮穴子 煮詰めがけ」のお持ち帰りを実施していません
※写真はイメージです
