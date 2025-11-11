スシローに、期間限定で「大切り本鮪中とろ」と「濃厚うに包み」が登場。

大切りの本鮪中とろと濃厚なうに包みが楽しめるほか、「ジャンボとろサーモン」や「びんとろ」「ふっくら煮穴子 煮詰めがけ」などのメニューも提供されます☆

スシロー「大切り本鮪中とろ／濃厚うに包み」

販売期間：2025年11月12日（水）〜

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取り扱いがありません

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、持ち帰りを実施してません

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格をアプリ・HPで確認できます

全国のスシローが「大切り本鮪中とろ」と「濃厚うに包み」を期間限定で販売！

鮪の王様“本鮪”を大切りにした中とろが税込み160円〜、今年獲れた新物の「濃厚うに包み」が税込み180円〜で楽しめます☆

そのほか「ジャンボとろサーモン」や「びんとろ」「ふっくら煮穴子 煮詰めがけ」に、サイドメニューとして「濃厚うにまぜそば」も登場。

スシローの掲げる「すしに真っすぐ！」を体現した「大切り本鮪中とろ」をはじめ、こだわりのメニューが並びます！

大切り本鮪中とろ

販売期間：2025年11月12日（水）〜11月30日（日）

価格：160円(税込)〜

販売予定総数：389万食 ※販売予定総数が完売次第終了

本鮪の中とろならではの香りと旨み、脂のバランスが絶妙な「大切り本鮪中とろ」

通常価格が税込み180円〜の「本鮪中とろ」が、今なら大切りにして税込み160円〜と、とってもお得に楽しめます☆

濃厚うに包み

販売期間：2025年11月12日（水）〜2026年1月6日（火）

価格：180円(税込)〜

販売予定総数：520万食 ※販売予定総数が完売次第終了

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

※お持ち帰りの際、軍艦1貫となります

新物の「濃厚うに包み」は、スシローが素材から加工までこだわり、自信をもって仕入れたメニュー。

濃厚な旨みと、とろっとした食感が楽しめます。

包みで食べるからこそ、うにならではの香りと甘みをダイレクトに感じられる一皿です！

ジャンボとろサーモン

販売期間：2025年11月12日（水）〜11月30日（日）

価格：180円(税込)〜

販売予定総数：126万食 ※販売予定総数が完売次第終了

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

サーモンのハラスを使用した「ジャンボとろサーモン」も、期間限定で登場。

とろけるようなサーモンの味わいを堪能できます☆

びんとろ

販売期間：2025年11月12日（水）〜 ※通常販売メニュー

価格：180円(税込)〜

皮目に近く、脂のりの良い部分を使用した「びんとろ」

11月12日より、通常販売メニューに仲間入りします。

ふっくら煮穴子 煮詰めがけ

販売期間：2025年11月12日（水）〜12月21日（日）

価格：360円(税込)〜

販売予定総数：77万食 ※販売予定総数が完売次第終了

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

「ふっくら煮穴子 煮詰めがけ」は、ふっくらとした食感がポイント。

口の中に広がる穴子の香り・旨みを楽しめるメニューです！

濃厚うにまぜそば

販売期間：2025年11月12日（水）〜11月30日（日）

価格：460円(税込)〜

販売予定総数：30万食 ※販売予定総数が完売次第終了

※期間内の販売状況によって、販売を継続する場合があります

期間限定のサイドメニューからは、「濃厚うにまぜそば」が登場。

ソースやトッピングにもうにを使った、贅沢な麺メニューです☆

期間限定で、大切りにした鮪の王様と濃厚な新物が共演。

「大切り本鮪中とろ」「濃厚うに包み」は、2025年11月12日より全国のスシローにて期間限定販売です☆

※店舗によって価格が異なります

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取り扱いがありません

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、「大切り本鮪中とろ」「濃厚うに包み」「ジャンボとろサーモン」「びんとろ」「ふっくら煮穴子 煮詰めがけ」のお持ち帰りを実施していません

※写真はイメージです

