こういうの助かる！30秒もあれば組み立て完了！簡単なのに可愛い100均卓上ツリー

今回ご紹介するのはダイソーのクリスマスアイテム。大きなツリーやインテリアを飾る場所はないという方におすすめな、ミニサイズのアクリルツリーを購入してきました。収納時もコンパクトで、組み立てても省スペースで飾れるスグレモノ。さりげなくクリスマス気分を盛り上げてくれる可愛いアイテムなので早速ご紹介します。

商品情報

商品名：アクリルツリー

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：20.9cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480814681

飾ってもしまってもコンパクト！可愛い卓上サイズのクリスマスツリー

ハロウィンが終わったらやってくるのがクリスマス。早くも街中はクリスマスに向けた商品が登場していますね。

今回ご紹介するのはダイソーで購入した『アクリルツリー』。アクリルパーツを組み立てるタイプで、収納時はかなりコンパクトです。

組み立ても簡単で切込み同士を合わせていくだけ。30秒もあればあっという間に完成です！

圧迫感のないスケルトンデザイン！さりげなくおしゃれにクリスマスを演出

組み立てるとこんな感じ。透明素材で圧迫感がなく、スペースがないという場所でもさりげなく季節のイベントを盛り上げることができます。

組み立てても、サイズ自体がコンパクトなので邪魔にならず、ド派手に飾るのはちょっと…という方におすすめです。

玄関やデスク周りなど、ちょっとした場所でクリスマスを演出したいときにぴったりですね。

今回はダイソーで購入した『アクリルツリー』をご紹介しました。330円（税込）とお安いアイテムですが、お値段以上にしっかりとしたクオリティでコスパ◎。

オフシーズンもかさばらずに収納ができるので、とってもおすすめです。大きなものを飾る場所はないけれど、クリスマス気分を盛り上げたいという方は、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。