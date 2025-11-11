横浜・みなとみらいエリアを約25万球のイルミで彩る「ヨコハマミライト2025」。クリスマスマーケットの初開催も
◆横浜・みなとみらいエリアを約25万球のイルミで彩る「ヨコハマミライト2025」。クリスマスマーケットの初開催も
グランモール公園付近（過去開催時の様子）
「ヨコハマミライト2025 〜みらいを照らす、光のまち〜」が、2026年2月8日（日）まで開催中。横浜最大級のイルミネーションのイベントで、横浜駅東口からグランモール公園までの全長約1.5kmを中心とした横浜・みなとみらい各エリアを、約25万球のLEDライトで輝かせる。環境に配慮した電力を活用しているのもポイントに。「Holy Night Symphony in みなとみらい」「みなとみらい Christmas Market 2025」も合わせて楽しみたい。
グランモール公園付近（過去開催時の様子）
環境にも配慮した、横浜のイルミネーションイベント
横浜最大級のイルミネーションイベントとして知られる「ヨコハマミライト」。横浜駅東口からグランモール公園までの全長約1.5kmを中心に、横浜・みなとみらい各エリアを美しいイルミネーションで飾り付け。今年は、ブルーを基調とし、約25万球のLEDライトに包み込まれる。
また、このイベントでは、環境に配慮していることも特徴のひとつ。太陽光や風力などの自然エネルギーで発電された、グリーン電力を活用したイルミネーションとなっている。
環境のことも考えたイルミネーションって、とっても素敵。ロマンティックでいてサスティナブルなイルミネーションを堪能する、冬のお散歩を楽しんでみて。
津田健次郎さんがナレーション。新感覚のイルミ体験を
イルミネーションとあわせて楽しみたいのが、新感覚のイルミネーションを体験できる「Holy Night Symphony in みなとみらい」。
“視覚”と“聴覚”で楽しむというもので、音声ARアプリ「Locatone TM（ロケトーン）」を使用。「ヨコハマミライト」エリアの特定の各スポットを訪れると、位置情報に連動して、音声が聞こえるという仕組みに。
ナレーションは、声優・俳優として活躍する津田健次郎さん。地区内で活躍するミュージシャンが奏でるクリスマスソングと、魅力あふれる声、オリジナルストーリー、そして青くきらめくイルミネーションが重なり合い、贅沢なひとときを過ごせるはず。
■〜Music Port YOKOHAMA presents〜 Holy Night Symphony in みなとみらい
開催エリア：みなとみらい21地区内
開催日時：2025/11/6（木）〜12/25（木）
ヒュッテも登場！今年、クリスマスマーケットを初開催
「ヨコハマミライト」の開催エリアのひとつ、グランモール公園では、クリスマスシーズン限定で「みなとみらい Christmas Market 2025 たからものは、みらいに輝く」を開催。
クリスマスの装飾が施したヒュッテが並び、ますますクリスマス気分に浸れそう。クリスマスならではのお菓子や食べ物などが販売されるので、立ち寄ってみてはいかが？
会場内には、飲食ができるテーブルや椅子の用意もあるそうなので、イルミネーションを楽しみながら一休みを。
■みなとみらい Christmas Market 2025 たからものは、みらいに輝く
開催場所：グランモール公園「美術の広場」周辺
開催期間：2025/11/28（金）〜12/25（木）
開催時間：11:00〜21:30（LO21:00）
入場料：無料
幻想的な空間にうっとり。一夜限りのキャンドルイベント
同じくグランモール公園では、12月20日（土）に「西区キャンドルアート 2025」を実施。今年で16回目を迎えるキャンドルイベントで、横浜市西区のマスコットキャラクター「にしまろちゃん」と、滋賀県彦根市のキャラクター「ひこにゃん」をモチーフしたキャンドルや、地元の小学生たちが心を込めて描いたメッセージキャンドルが飾られる。
一夜限りのキャンドルイベントもぜひチェックしてみて。
■西区キャンドルアート 2025
開催場所：グランモール公園 美術の広場
開催日時：2025/12/20（土）17:00~19:00
グランモール公園付近（過去開催時の様子）
