恵比寿ガーデンプレイス「Baccarat ETERNAL LIGHTS-歓びのかたち-」。世界最大級バカラシャンデリア、マルシェも
※過去開催時の様子
恵比寿ガーデンプレイスでは、2026年1月12日（月・祝）まで、イルミネーションイベント「Baccarat ETERNAL LIGHTS-歓びのかたち-」を開催。世界最大級のバカラシャンデリアが魅せる圧倒的な輝き、全長約10mの高さを誇るクリスマスツリー、シャンパンゴールドを基調とした約10万球の華やかなイルミネーションを堪能したい。ヨーロッパのクリスマスマーケットを思わせる「クリスマスマルシェ」も要チェック。
※過去開催時の様子
気品あふれる輝きで人々を魅了するバカラシャンデリア
バカラ社と恵比寿ガーデンプレイスが1999年から開催し、恵比寿の冬の風物詩として愛される「Baccarat ETERNAL LIGHTS-歓びのかたち-」。26回目を迎える今年は、「灯る、きらめく」がテーマに。
今回も世界最大級のバカラシャンデリアが登場。高さ約5m、幅約3mの大きさを誇り、クリスタルパーツは総数8,500ピース、ライトは総数250灯にも及ぶのだそう。フランス最優秀職人（M.O.F）をはじめとする熟練した職人の技と、15,000時間もの長い時間を費やしたという、気品あふれるシャンデリアに心ときめかせて。
※過去開催時の様子
また、時計広場には全長約10mのクリスマスツリーが。こちらもあわせて鑑賞しよう。
※過去開催時の様子
恵比寿ガーデンプレイスを美しく彩るイルミネーション
エントランスパビリオンをはじめ、時計広場、坂道のプロムナード、シャトー広場には、シャンパンゴールドを基調とした、約10万球のイルミネーションが。華やかにきらめく光の数々にうっとりしてしまいそう。幻想的なムードを楽しめ、冬のお散歩デートにぴったり。
■恵比寿ガーデンプレイス全体のイルミネーション
場所：エントランスパビリオン、時計広場、坂道のプロムナード、シャトー広場
開催期間：2025/11/8（土）〜2026/3/1（日）
点灯時間：16:00〜23:00
※過去開催時の様子
本場の気分を満喫！ふたつの広場でクリスマスマルシェ開催
バカラシャンデリア、イルミネーションの鑑賞と合わせて、「クリスマスマルシェ」にも立ち寄ってみて。ヨーロッパ各地で開催されるクリスマスマーケットをイメージしていて、本場さながらの雰囲気を味わえるのが魅力。会場は、時計広場とシャトー広場の2カ所。
時計広場には、「ウェスティンホテル東京・フードトラック」が。トマトとビーツの旨みがたっぷりの「ボルシチ」や、リンゴとシナモンが香る「ホットワイン」といった、寒い季節にぴったりのフード＆ドリンクメニューを販売。さらに、リースやスノードーム、ハンドメイドアクセサリーなどのアイテムを取りそろえた「Editorial」、世界各国のクリスマスギフトを集めた「abatino」の出店も。
「シャトー広場」に出店するのは、「HELLO GREEN GRUB」。こちらでは、自社農場で種から育てた野菜を使う絶品のスープを味わえる。そのほか、クレープスタンド「PARLA」、時計広場にも出店する「Editorial」などが登場。
■クリスマスマルシェ 時計広場
場所：時計広場
開催期間：2025/11/8（土）〜12/25（木）
開催時間：平日17:00〜20:00、土・日・祝12:00〜20:00
■クリスマスマルシェ シャトー広場
場所：シャトー広場
開催期間：2025/11/8（土）〜12/25（木）
開催時間：平日17:00〜20:00、土・日・祝12:00〜20:00
人気のDJが盛り上げる！「GOOD MUSIC TERRACE」
12月の日にち限定で、「BLUE NOTE PLACE」による「GOOD MUSIC TERRACE」の開催も。バラエティに富んだDJが参加し、時計広場を音楽で盛り上げる。
店外に併設されたテイクアウトスタンド「BNP STAND」では、ニューオーリンズ名物の揚げドーナツ「ベニエ」、京都北大路焙煎室オリジナルブレンドの「コーヒー」「カフェオレ」を販売。スイーツとドリンクを味わいながら、音楽に耳を傾けるのもいいかも。
■GOOD MUSIC TERRACE by BLUE NOTE PLACE
場所：恵比寿ガーデンプレイス 時計広場、BLUE NOTE PLACE テラス周辺
開催期間：2025/12/5（金）〜7（日）、12（金）〜14（日）、19（金）〜21（日）、23（火）〜25（木）
開催時間：平日17:30〜20:00、土・日・祝15:00〜20:00
※過去開催時の様子
