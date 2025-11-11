【532人に幹事調査】大人数宴会の幹事にはなりたくない？その理由とは
◆【532人に幹事調査】大人数宴会の幹事にはなりたくない？その理由とは
前回のアンケート結果から、大人数宴会に参加する・しない人は二極化しているが、大人数宴会がやや復活傾向にあることも分かった。一方で、幹事を務めることに対する意識はどうなのか。今回は、OZ会員532人に調査した『大人数宴会』にまつわるアンケートをもとに、幹事事情について深堀り。幹事をまかせられたら会場探しの役に立つ、おすすめ宴会場とともにお届け！
◆【Q1】大人数宴会の幹事をやってみたいですか？
【A】幹事役はやりたくない派が多数！担当したい人は少数
大人数宴会の幹事をしてみたいと答えた人はわずか12.6％にとどまり、幹事をしたくない人が圧倒的な割合を占めた。多くの人が幹事役を敬遠していることが浮き彫りに。こんなにも幹事が避けられる理由とは？
◆【Q2】大人数宴会の幹事をやりたくない理由を教えてください（複数選択可）
【A】幹事は面倒なわりに報われない現実が
最も多かったのは「面倒だから」という回答で、全体の51.5％を占めた。「時間がない・忙しい（15.2％）」や「参加者に満足してもらえる自信がない（12.7％）」という回答が多かった。幹事業務が時間と労力を要するわりに「感謝されにくい」といった不安が、幹事役を避けたがる大きな理由として考えられる。また、そもそも「開催自体がない・幹事を担当する機会がない（18.8％）」といった回答もあった。
◆【Q3】幹事を引き受けたくなるサービスを教えてください（複数選択可）
【A】幹事だけのお得な特典を熱望！
「予約ポイントバック」、「料金割引」、「クーポン付与」といった幹事自身に対する嬉しいサービスがあれば、ネガティブな幹事役も引き受けてみたいとの回答が多く見受けられた。通常業務以外に時間を取られるため、努力に対しての個人的な報酬を求めていることも推測できる。
また、「サプライズ演出のお手伝い」という回答が13.1％となり、お祝いや送別・歓迎など主役に対する演出をしている人も。オズモールの貸切リクエスト予約なら、事前にサプライズ演出などの相談もできるので安心。
◆【結論】幹事役は敬遠されがち。でも特典や保証があれば引き受けてもOK！
今回のアンケート結果から、大人数宴会の幹事は敬遠される傾向にあり、主に「面倒だから」「時間がない」「感謝されにくい」といった理由が多いことがわかった。一方で、ポイントバックやクーポン付与など幹事向けの特典などのサービスがあれば、幹事を引き受ける意欲が高まることが明らかになった。
【Q2】【Q3】の回答からは、幹事をするならゲストに喜んでもらいたいという心情もみえてきた。誰もが大満足の宴会・パーティを開催するには、会場選びは大きな課題のひとつ。今回の調査結果を参考に最適な会場を見つけて、あなたも褒められ幹事になろう！
