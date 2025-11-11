［出陣 東京デフリンピック］＜上＞

デフリンピック東京大会（読売新聞社協賛）が１５日、開幕する。

大会を機に聴覚障害者への理解の広がりが期待される中、選手たちは最高のパフォーマンスで応えようとする。頂点を狙う３人のエースを紹介する。

佐々木琢磨３１歳（仙台大職）

９月に東京・国立競技場で行われた陸上の世界選手権。そのエキシビションレースとして、数万人の観客が見守る中で１００メートルを駆け抜けた。タイムは非公認ながら、自己ベストに０秒０５差に迫る１０秒６４。特段の調整を行わずに臨んだレースでの好記録に「すごくいい雰囲気を吸収し、パワーに変えられた」と喜んだ。

デフ陸上でも「花形種目」の１００メートル。その世界一を決めるデフリンピックでは、３年前のカシアスドスル（ブラジル）大会で日本人初の金メダルに輝いた。日本で初めて開催される今大会は陸上にとどまらず、日本代表団全体のシンボルになっているスプリンターは「目標は１００メートル、２００メートル、４００メートルリレーの３冠。もう一つは、１００メートルのデフ世界記録（１０秒２１）を出したい」と意気込む。

昨年は５位と完敗、ヒントをくれた世界陸上

夢だった世界一の座をつかんだ後も、フォームの改良やフィジカル強化に取り組み、さらなる進化を求めた。しかし、昨年、台湾で行われたデフ陸上世界選手権では１００メートルで５位と完敗。「５位に終わってしまったところの（相手選手との）差が、自分でも分からない」と悩んでいた。

自国開催の大舞台で、いかに自分の力を発揮するか――。そのヒントを見つけたのが、９月の陸上世界選手権東京大会だった。テレビ観戦にとどまらず、男子１００メートルの決勝は自らスタート位置に近い観客席のチケットを購入。健常のトップアスリートのウォーミングアップの様子から、スタートの技術や走りまでつぶさに観察した。

何より刺激を受けたのは、５万人超の観客から注目を集める重圧を楽しんでいる選手たちの雰囲気だった。優勝したオブリク・セビル（ジャマイカ）は過去の世界大会では決勝で力を出せずにメダルを逃していたが、その経験を糧に、今回は終盤まで先行される展開でも焦ることなく伸びやかな走りを披露。「本当にすごいと思ったし、感動した」

大会後半のエキシビションレースで同じ国立のトラックに立つと、大観衆から両手をひらひらと掲げるジェスチャーでの「拍手」が送られ、「この景色が見られたことが、すごくうれしかった」。その後の快走で、応援が生み出す高揚感を力に変えるコツをつかんだという。

４度目のデフリンピックに向け、「多くの人が来てくれてパワーをもらえれば、世界新記録も本当に見えてくる」。スタンドからのエールが、１００メートル連覇への後押しになる。（西口大地）

ささき・たくま １９９３年１１月３０日生まれ、青森県出身。幼少期から内耳性難聴があり、中学時代に陸上を始めた。デフリンピックは仙台大２年時の２０１３年ソフィア大会から３大会連続出場し、１７年サムスン（トルコ）大会で男子４００メートルリレー金メダル。２３年鹿児島国体に青森県の１００メートル代表として出場し、健常者の大会にも活躍の場を広げている。