【周防有希 1/7スケールフィギュア】 11月11日10時～2026年1月6日23時59分 予約受付 2026年7月 発送予定 価格：20,900円

フリューは、ホビーブランド「F:NEX」より「周防有希 1/7スケールフィギュア」を発売する。受注販売となり、価格は20,900円。11月11日10時から2026年1月6日23時59分まで予約を受け付ける。商品は2026年7月に発送予定。

本商品は、TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」に登場する周防有希を1/7スケールで再現したフィギュア。本フィギュアのためにデザインされたオリジナルポーズで、有希らしい穏やかで知的な雰囲気が丁寧に表現されている。

机や椅子などの小物を組み合わせた造形により、作中の世界観をそのまま再現。柔らかな微笑みと落ち着いた仕草が、彼女らしさを感じさせる仕上がりとなっている。

「周防有希 1/7スケールフィギュア」

商品サイズ：全高 約175mm（台座含まない）

仕様：プラスチック製 塗装済み完成品

原型：モワノー

彩色：和也工房

撮影：Vaistar studio

（敬称略）

(C)Sunsunsun,Momoco/KADOKAWA/Alya-san Partners