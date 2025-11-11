パラドゥのネイルで星座の輝きを♡「12星座エレメント」冬の限定カラー登場

冬の装いに、星のようなきらめきをプラスしてみませんか？パラドゥの人気アイテム「ミニネイル」から、12星座のエレメント“火・風・地・水”をテーマにした冬限定カラーが登場します。モードなアースカラーをベースに、指先を上品に彩る全4色。ワンシーズン使い切りのミニサイズで、トレンド感と手軽さを両立したネイルコレクションです♡

パラドゥの冬新色ネイルが登場

セブン‐イレブン限定で展開される「パラドゥ ミニネイル」から、2025年冬の新色が11月28日（金）に発売されます（※1）。

テーマは「12星座エレメント」。火・風・地・水をイメージした全4色がラインアップ。各色には輝きを放つラメが配合され、冬の澄んだ空気に映える指先を演出します。

容量は4.0mlの使い切りサイズで、価格は各440円（税込）。忙しい季節でも手軽に楽しめる速乾タイプです♪

（※1）一部お取扱いのない店舗がございます。

ルミアグラスの新作マスカラ「スキルレスアイラッシュ」登場♡テクいらずで美まつげに

火・風・地・水をイメージした全4色をチェック

〈火のエレメント〉OR08 ホットカーネリアン

レッドとゴールドのラメがきらめく、情熱的なテラコッタ。指先に温もりを添える冬の主役カラー。

〈風のエレメント〉BE02 スマートクオーツ



白みグレージュにゴールド＆シルバーラメが舞う、洗練されたニュアンスカラー。軽やかな印象に。

〈地のエレメント〉BR11 マイルドアゲート



深みのあるブラウンで大地の安らぎを表現。ツヤのある仕上がりで、上品な手元を演出。

〈水のエレメント〉BL17 スイートアクアマリン



星の瞬きを思わせる深みブルー。穏やかな輝きが、透明感ある指先を叶えます♡

美しい発色と速乾性で“今すぐ旬ネイル”

パラドゥのミニネイルは、爪への密着力が高く、水や衝撃に強いのが特長。ムラになりにくい平筆タイプで、初心者でも簡単に美しい仕上がりが叶います。

さらに、速乾処方で忙しい朝やお出かけ前の塗り直しにもぴったり。軽やかなつけ心地と持ち運びやすいサイズ感で、冬のネイルコーデをもっと自由に楽しめます。

星座のエッセンスをまとう冬の指先に♡

12星座が宿す“火・風・地・水”のエレメントをモチーフにした、パラドゥの冬限定ミニネイル。モードなアースカラーと繊細なラメが、冬の手元を洗練された印象へと導きます。

ひと塗りで季節のトレンドを楽しめるミニサイズは、自分用にはもちろんギフトにもぴったり♡全国のセブン‐イレブンで、星のようにきらめく冬ネイルをぜひチェックしてみてください。