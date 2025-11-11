中条あやみ、“彼氏”との仲良しショット「本物でびっくり」「馴れ初めが気になります！」
俳優の中条あやみが、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“彼氏”との仲良しショットが公開された中条あやみ
公式SNSは「椿の彼氏亮くん #まさかの！ #石崎ひゅーい さん」と投稿し、劇中で恋人関係を演じる中条と石崎が仲良くポーズを決める2ショットを添えた。
ファンからは「お二人の馴れ初めが気になります！」「ドラマのキャストの豪華さに驚きます」「あやみちゃん 可愛い」「彼氏役の方が石崎ひゅーいさんに似てるなぁと思ってたら本物でびっくりしました」「椿ちゃん(女社長)の彼氏がバンドマンなのは解像度高い 彼氏ひゅーいさんなのを前情報なく見たので驚きました！ 亮くんと椿ちゃんうまくいってほしい」などの声が寄せられている。
【写真あり】“彼氏”との仲良しショットが公開された中条あやみ
公式SNSは「椿の彼氏亮くん #まさかの！ #石崎ひゅーい さん」と投稿し、劇中で恋人関係を演じる中条と石崎が仲良くポーズを決める2ショットを添えた。
ファンからは「お二人の馴れ初めが気になります！」「ドラマのキャストの豪華さに驚きます」「あやみちゃん 可愛い」「彼氏役の方が石崎ひゅーいさんに似てるなぁと思ってたら本物でびっくりしました」「椿ちゃん(女社長)の彼氏がバンドマンなのは解像度高い 彼氏ひゅーいさんなのを前情報なく見たので驚きました！ 亮くんと椿ちゃんうまくいってほしい」などの声が寄せられている。