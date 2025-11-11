女子ゴルフの国内ツアーで15勝、米ツアーで9勝を挙げた元世界ランキング1位の宮里藍さん（40）が、11日までにインスタグラムを更新。訃報が公表された日本テレビの菅谷大介アナウンサーを追悼した。

宮里さんは「ストーリーズでとても悲しく、寂しい午後になりました」と切り出し、「兄の応援に行った2週間前に菅谷さんに現場でお会いしていました。今週日テレさんなんですねー!頑張ってくださいね!!と会話しました」と菅谷さんとの最後の会話を回想。「これまで何度かお仕事ご一緒させて頂きましたが 箱根駅伝、ゴルフ、そしてジュニアイベントでも全く手を抜かずに丁寧にお仕事されていました」としのんだ。

続けて「お会い出来る時は本当に嬉しかったです。悔しくて、悲しい」と率直な思いを吐露しつつ、「でもその感情だけではもっと悔しい。菅谷さんが力強く生きた人生をしっかり記憶します！」と思いをつづり、「心よりご冥福をお祈り申し上げます」と悼んだ。

菅谷アナは8日、消化管からの出血のため亡くなった。53歳。葬儀は近親者のみで執り行われる。

日本テレビによると、菅谷アナは今月7日夜、勤務を終えて帰宅した後、不調を訴え都内の病院に救急搬送された。その後、容体が急変し、翌8日午後1時6分に亡くなった。