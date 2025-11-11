先天性の染色体異常による「性分化疾患」を公表したユーチューバー青木歌音（32）が11日までにX（旧ツイッター）を更新。自身の出自をめぐるネット上の嫌がらせ行為に怒りをあらわにした。

青木は「私のWikiに嫌がらせがある」と切り出し、「記載の必要無しって事で母のスペイン系フィリピン人が消されてフィリピン人だけになってる」と画像を添付して報告。「人のルーツを消すのは絶対にやってはいけない事だよ。遺憾です」と訴え、「うちは祖父が純スペイン人、祖母がスペインとフィリピンの混血のメスティーソ家系です。どなたか直して」と修正を求めた。

その後の投稿では「人の出自を勝手に変えるなよ。逆にやられたらどうする？日本人なのに別の国だと言われたら嫌だろ？」と問いかけ、「アンチコメに腹を立てる事はほぼ無いんだけど、自分の出自を否定されるのは本当に怒ります」と吐露。「日本50% スペイン37.5% フィリピン12.5% これが私のルーツであり誇りです」と説明し、「なぜスペインをWikiから消すの？？？理解不能 単一民族国家の日本では共感されにくいけど 人のルーツをイジるのは御法度だよ」とつづった。

なお、その後、フォロワーからウィキペディアの内容を修正したとの報告が寄せられた。