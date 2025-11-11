＜大相撲十一月場所＞◇二日目◇10日◇福岡・福岡国際センター

【映像】衝撃“珍手”に謎ポーズ「10秒間」の宇良劇場

人気力士の前頭三枚目・宇良（木瀬）が、前頭四枚目・欧勝馬（鳴戸）との一番で手に引っかかった“さがり”を欧勝馬の顔の前に投げるようにする珍手が発生。「さがり投げるなw」「投げ捨ててフェイントw」とファンが沸く場面があった。さらに宇良は土俵を割った際に“謎ポーズ”も披露。10秒間の“宇良劇場”に「グリコポーズ」「お手上げ」とツッコミが相次いだ。

立ち合い低い姿勢で下から潜り込もうとした宇良。中に入れさせない欧勝馬に突き放されると、まわしを取ろうとした宇良の手にさがりが絡んでしまうハプニングが起きた。その後、必死に手を振ってさがりを欧勝馬の顔の前に投げるように振り払い、潜り込もうとしたところを欧勝馬の強烈な突きで後退した宇良はそのまま土俵を割って黒星を喫した。敗れた際、宇良は万歳するように両手を上げてバランスを取っていた。宇良は1敗目を喫し、突き出しで勝った欧勝馬は1勝目を挙げた。

宇良の手にさがりが絡むハプニングに、ABEMAで解説を務めた元小結の松鳳山も「さがりが邪魔になっている感じでしたね（笑）。手に引っかかって。けっこう長い時間持っていましたね」と思わず笑顔に。VTRで取組を振り返ると実況の田中大貴アナウンサーも「あー、右手で（さがりを）持つような形になりました。左手で最後振り払って」と言及していた。

さがりを投げるように振り払う珍しいハプニングに、視聴者も「さがり投げつけw」「さがりを相手に投げたw」「さがりマジック」「投げ捨ててフェイントw」「さがり投げるなw」と大盛況。土俵を割った際の宇良の両手を上げた“謎ポーズ”に「バンザーイw」「グリコポーズ」「お手上げ」とツッコミの声も相次いで寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）