眄个△りがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）の10日に放送された第31回の平均世帯視聴率が15・4％（関東地区）だったことが11日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は8・6％だった。番組最高は第1回の16・0％。

朝ドラ第113作目で、松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々の姿を描く。

あらすじは、ヘブン（トミー・バストウ）のお手伝いさんになる決意をした、トキ（眄个△り）。錦織（吉沢亮）の立ち会いの元、トキはヘブンにお手伝いさんになるあいさつをするのだが、まさかのヘブンに断られてしまう。困惑するトキと錦織に、ヘブンは「アナタ、ブシムスメ、チガウ！」と怒りをあらわにする。なんとか誤解をとき、お手伝いさんとなることが認められたトキだったが、家族には言えるわけもなく、花田旅館で働くことになったと告げるのだった。

そしてトキは、三之丞（板垣李光人）に亡くなった伝（堤真一）から雨清水家に託されたお金だと嘘をついて、自分がヘブンからもらった給金を渡す。