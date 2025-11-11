偉大な先輩の背中を追う。昨年のドラフト５位で入団したロッテの広池康志郎投手（２３）は都城農出身。同校からは１９７５年度ドラフト１位で広島に入団した北別府学以来、２人目のプロ野球選手となった。現役時代、数々のタイトルを獲得し、名球会入り、沢村賞受賞、野球殿堂入りを果たした名投手を目標に飛躍を目指す。

北別府さんの現役時代は、まだ生まれていない。それでも母校の偉大な先輩の足跡は知っている。広池は「機械みたいなコントロールをしていて、精密機械と呼ばれてたピッチャーっていうのは知っています」と目を輝かせた。

長い右腕をしならせて投げる、最速１５５キロの直球が武器。ルーキーイヤーの今季、デビュー戦は６月２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）。先発して二回に牧、筒香、戸柱に３者連続本塁打を浴びるホロ苦い結果だった。７月に再昇格するとリリーフとして登板。９月１７日のオリックス戦（京セラ）では初勝利を挙げた。

来季は先発ローテ入りを期待される。高い能力を披露したのはみやざきフェニックス・リーグだった。３試合に先発し、計１２回を投げて被安打３、無失点、１２奪三振と抜群の成績だった。「ちょっと内容が良すぎたんで、あの結果に満足することなく、まだまだ上を目指していければ」とレベルアップを誓う。

祖父は都城市内で畜産業を営み、牛を５０頭ほど飼育していた。自身も畜産業を志して都城農から東海大九州キャンパスに進学。農学部で学んだ。牛をこよなく愛し、試合用グラブの網部分にも牛をデザインしているほど。寮の部屋には都城牛の像も飾ってある。

この像が特別なものだった。北別府さんの２００勝達成記念に贈られたもので、夫人の広美さんからプレゼントされたものだ。「入寮の時やったかな。自分がプロに入ることを北別府さんの奥さんが知ってくださって、もう家に置いてても、自分にあげた方がいいかな、みたいに言ってくださって。自分も欲しかったので、いただきました」と明かした。

故郷都城で行われている秋季キャンプでは、変化球のレベルアップに取り組む。「自分は真っすぐが持ち味だと思うので、その真っすぐを生かせるように変化球もしっかり投げていきたい」というのは入団時からの課題。「いいキャンプになっています」と充実した表情を見せる。

「北別府さんみたいになりたいです。２００勝もできればしたいですね。まだまだですけど」。プレゼントされた像の台座には「おめでとう２００勝 都城牛でモー１００勝」と記されている。“北別府２世”は長い道乗りを一歩一歩進んで行く。（デイリースポーツ・鈴木創太）