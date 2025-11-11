「たまごっち ふぁくとり〜！」入店の事前抽選を実施中！22日〜30日が対象

「たまごっち」のオフィシャルショップ「たまごっち ふぁくとり〜！」が、2025年11月22日リニューアルオープンします。

30日までの期間は、事前抽選制による入店予約が必要です。

抽選への応募は、2025年11月13日23時59分まで受け付けています。

最大3枠まで応募可

事前予約対象日は11月22日〜30日です。各日11時〜21時の30分枠で、1人3枠まで応募できます。そのうち、最大1枠当選します。

応募はLINEアプリから。応募にあたって、「たまごっち ふぁくとり〜！」応募用アカウントのお友達登録が必要です。

当選発表は11月17日12時。LINEに通知があります。

「たまごっち ふぁくとり〜！」は"体験"をコンセプトとした店舗で、約100点のグッズが購入できるだけでなく、自分自身でカスタマイズできる商品を用意しています。

また、オープン記念として、たまごっちとナルミヤ・インターナショナルのブランド「mezzo piano」のコラボイラストを使用した特別デザインの「たまごっち」を、11月22日に先行発売します。

さらに、22日〜24日、29日・30日には「キャラクターグリーティング」も予定されています。

たまごっち好きならぜひ足を運びたいですね。

（C）BANDAI

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）