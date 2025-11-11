女子ゴルフの元世界ランキング1位で17年に引退した宮里藍さん（40）が11日までに自身のインスタグラムを更新。8日に53歳で死去した菅谷大介（すがや・だいすけ）アナウンサーを追悼した。

ストーリーに「とても悲しく、寂しい午後となりました」と書き出すと、ゴルフ場での菅谷さんと自身の2ショットをアップ。「兄の応援に行った2週間前に菅谷さんに現場でお会いしていました」と振り返った。

「今週日テレさんなんですねー！頑張ってくださいね！！と会話しました」とし、「これまで何度かお仕事ご一緒させていただきましたが箱根駅伝、ゴルフ、そしてジュニアイベントでも全く手を抜かずに丁寧にお仕事されていました お会い出来る時は本当に嬉しかったです」と回顧した。

「悔しくて、悲しい。でもその感情だけではもっと悔しい。菅谷さんが力強く生きた人生をしっかり記憶します！」と明記し、「心よりご冥福をお祈り申し上げます」と結んだ。

2022年にすい臓がんで闘病していることを公表していた菅谷さんは8日午後1時6分、消化管からの出血のため都内の病院で死去した。