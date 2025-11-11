中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）

【新華社北京11月11日】中国商務部の報道官は10日、米国が中国の造船業などへの通商法301条に基づく調査の一時停止を発表したとの質問に対し、米国が中国と共に歩み寄り、マレーシア・クアラルンプールの中米経済・貿易協議で得た共通認識を共同で実行に移すための重要な一歩だと表明した。

報道官は次のように述べた。米国が9日に中国の造船業などへの通商法301条に基づく調査を米東部時間10日午前0時1分から1年間停止すると発表したことに留意している。具体的には、関連する中国船舶に対する港湾使用料徴収の一時停止、中国製の港湾クレーンなど荷役設備に対する追加関税徴収の一時停止などが含まれる。これは米国が中国と共に歩み寄り、マレーシア・クアラルンプールの中米経済・貿易協議で得た共通認識を共同で実行に移すための重要な一歩である。中国も同日、関連する対抗措置の実施を一時停止した。

中国は、相互尊重、対等な協議の原則を踏まえ、米側と関連問題について意思疎通と協議を進めていきたいと考えている。米国が引き続き中国と共に歩み寄り、国際海運と造船市場の公平な競争環境を共同で守り、中米経済・貿易協力と世界経済により多くの確実性と安定性をもたらすことを期待している。