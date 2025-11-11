水卜麻美アナ、涙止まらず 急逝の菅谷大介アナとの最後の会話を明かす 視聴者にも“思い”代弁して呼びかけ
日本テレビは10日、同局の菅谷大介アナが8日、消化管からの出血のため死去したと発表した。53歳だった。11日放送のニュース番組『ZIP！』（月〜金 前5：50）で、水卜麻美アナウンサーが涙ながらに菅谷アナとの思い出を語った。
【写真】生前最期の投稿で…笑顔を浮かべていた菅谷大介アナ
水卜アナは菅谷アナの死去やこれまでの功績を振り返るVTR後、「数日前に、当たり前のように、いつも通り菅谷さんがアナウンス部にいて、いつも通り、おはようございます、って言って。『ZIP！の街録おもしろかったね』なんて声をかけられて」と切り出すと、菅谷アナとの思い出回顧。
目頭をおさえ「ああ…ごめんなさい、絶対泣かないと思ってたのに」と言いなががら、「私が休みの日にしていたしょうもない旅行の話を、菅谷さんがすごく聞き上手なので、『うん、うん、良かったね』って聞いてくれていた。それが最後の話になると思ってなかったので」と突然の別れを惜しんだ。
続けて菅谷アナについて「いつも褒めてくれてて、謙虚な人」と振り返り、「温かい言葉を添えてくれる先輩でした」と紹介。そして「体調を崩してからは、特に後輩に『体調気をつけて』ってずっと言っていたので。今見てくださっている皆さんも今回のこのニュースを見て身体に気をつけてもらえたら菅谷先輩は喜ぶと思うので、一つのきっかけになれば良いなと思います」と伝え「菅谷アナウンサーにはゆっくり休んでもらいたいと思います」と感謝の思いを伝えた。
菅谷アナは1971年11月生まれ、千葉県出身。97年に同局に入社し、同年7月の『スーパーJOCKEY』が初のレギュラー番組となった。その後はバラエティー番組、スポーツ中継、情報番組などで活躍した。
22年8月にすい臓がんを公表。21年11月「箱根駅伝」の準備を兼ねて人間ドックを受けたところ、すい臓がんが見つかり、抗がん剤治療、腹腔鏡手術などを受けたことを明かしていた。
【写真】生前最期の投稿で…笑顔を浮かべていた菅谷大介アナ
水卜アナは菅谷アナの死去やこれまでの功績を振り返るVTR後、「数日前に、当たり前のように、いつも通り菅谷さんがアナウンス部にいて、いつも通り、おはようございます、って言って。『ZIP！の街録おもしろかったね』なんて声をかけられて」と切り出すと、菅谷アナとの思い出回顧。
続けて菅谷アナについて「いつも褒めてくれてて、謙虚な人」と振り返り、「温かい言葉を添えてくれる先輩でした」と紹介。そして「体調を崩してからは、特に後輩に『体調気をつけて』ってずっと言っていたので。今見てくださっている皆さんも今回のこのニュースを見て身体に気をつけてもらえたら菅谷先輩は喜ぶと思うので、一つのきっかけになれば良いなと思います」と伝え「菅谷アナウンサーにはゆっくり休んでもらいたいと思います」と感謝の思いを伝えた。
菅谷アナは1971年11月生まれ、千葉県出身。97年に同局に入社し、同年7月の『スーパーJOCKEY』が初のレギュラー番組となった。その後はバラエティー番組、スポーツ中継、情報番組などで活躍した。
22年8月にすい臓がんを公表。21年11月「箱根駅伝」の準備を兼ねて人間ドックを受けたところ、すい臓がんが見つかり、抗がん剤治療、腹腔鏡手術などを受けたことを明かしていた。