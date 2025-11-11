Ｘ（旧ツイッター）で「ＪＲ鳥取駅前に活気がない」と投稿した元衆院議員の宮崎謙介氏が９日、平井伸治知事ら鳥取県関係者の案内で県内の名所を巡った。

宮崎氏は１日、石破茂前首相を批判する趣旨の内容に含めて「鳥取駅前の活気のなさ、インフラ整備がなされていない」と投稿。平井知事が５日の記者会見で反論するとともに、宮崎氏を招待し、自身が案内する意思を示したところ、宮崎氏が応じた。

宮崎氏は境港市の水木しげる記念館を訪れ、平井知事からシャッター街だった水木しげるロードの再生について説明を受け現地を視察。宮崎氏は「地元の方たちの気持ちを踏みにじるような発言をした」と反省し、平井知事は「理解不足や行き過ぎた言葉があったと言われた。今回の一件は砂に流そう」と受け入れた。

続けて宮崎氏は鳥取市の鳥取砂丘などを訪問。報道陣に対し「鳥取には目玉となるコンテンツがあると知った」と述べたが、１０日に公開したブログでは「最初に指摘した、インフラ整備、鳥取駅前開発の必要性について、やはり意見は変わらない」と持論を展開した。

宮崎氏の今回の訪問は自費で賄われた。