Í¥¾¡Î¹¹Ô¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÄÌ¹ð¡¡¹Åç¤«¤éÄ¹Åèµð¿Í¤Ø¡¡£²·³¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤¬Á÷·Þ¡¡¾®Ëó¿Ê¤µ¤ó¤Î²óÁÛ
¡¡¹Åç¡¢µð¿Í¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËºßÀÒ¤·£±£³Ç¯¤Î¥×¥í¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¾®Ëó¿Ê¤µ¤ó¡Ê£·£´¡Ë¤Ï¡¢°úÂà¸å¤Ëµð¿Í´ÆÆÄ»þÂå¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº»á¤ÎÀìÂ°¹Êó¤òÄ¹¤¯Ì³¤á¤¿¡£ÆþÃÄ£³Ç¯ÌÜ¡¢¹Åç¤¬µåÃÄÁÏÀß£²£¶Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£±£¹£·£µÇ¯¤Ë¤Ï£±£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£µð¿ÍÀï¤Ç¤ÎÅêµå¤ÏÄ¹Åè´ÆÆÄ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î¥ª¥Õ¡¢Í¥¾¡Î¹¹ÔÀè¤Î¥Ï¥ï¥¤¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¾®Ëó¤µ¤ó¤òÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡½éÍ¥¾¡¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¹Åç¥«¡¼¥×°ì¹Ô¤Ï¡¢£·£µÇ¯£±£±·î£²£¹Æü¡¢°ì½µ´Ö¤Î£ÖÎ¹¹Ô¤ò½ª¤¨¤Æ±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡¾®Ëó¤µ¤ó¤â¾ï²Æ¤ÎÅç¤òËþµÊ¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢¶õ¹Á¤ÇµåÃÄ´´Éô¤«¤éÍ½´ü¤»¤ÌÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿±©ÅÄ¤Ç¡ØÍèÇ¯¤«¤é¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤À¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Í¡£Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢Âç´î¤Ó¤Ç¤¹¤è¡£´ÆÆÄ¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤À¤·¡¢Ì´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Í¥¾¡¤·¤¿Ç¯¤ËÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿ÆÍÁ³¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¾¡¤ë»×¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÏ¸µ¡¦¿ÀÆàÀî¤Ëµ¢¤ì¤ë¤¦¤ì¤·¤µ¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ì¤ë´î¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÁê¼ê¤Ïº¸¤ÎÂåÂÇ¤È¤·¤Æµð¿Í¤Î£Ö£¹¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿£¶Ç¯ÌÜ¤ÎÇë¸¶¹¯¹°³°Ìî¼ê¤À¤Ã¤¿¡££±£²·î£²£³Æü¡¢Î¾µåÃÄ¤«¤é¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥ÉÀ®Î©¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Åö»þ¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤Ç£±·³ÅÐÈÄ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¡¢¾®Ëó¤µ¤ó¤Ï¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤Ë¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç£²»î¹çÅê¤²¤Æ¤¿¤«¤é¡¢µå¤¬Â®¤¤º¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¾ÍèÀ¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¡×
¡¡£·£µÇ¯¤Î¾®Ëó¤µ¤ó¤Ï£±£±»î¹ç¤Ë¼ç¤Ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£ËÉ¸æÎ¨¤Ï£±£°¡¦£°£°¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹°ÒÎÏ¤¢¤ëÂ®µå¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿Ä¹Åè´ÆÆÄ¤¬¡Ö¾®Ëó¤ò¤¯¤ì¡×¤È¹Åç¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤Ëµð¿Í¤Îº¸ÏÓ¡¢¹â¶¶°ì»°Åê¼ê¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢º¸ÏÓ¤Î¥ê¥ê¡¼¥ÕÅê¼ê¤Î³ÍÆÀ¤¬µÞ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¹ÅçÂ¦¤Ï¥³¡¼¥Á·óÇ¤¤À¤Ã¤¿»³ËÜ°ìµÁ³°Ìî¼ê¤¬¥³¡¼¥ÁÀìÇ¤¤È¤Ê¤ê¡¢º¸¤Î³°Ìî¼ê¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÜÀÒ¸å¤Ï¡¢ÂÔ¶ø¤Î°ã¤¤¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¹Åç¤ÏÌÌÅÝ¸«¤¬¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºâÀ¯Æñ¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡££²·³¤Î¤È¤¤Ï¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤âÄ¥¤êÂØ¤¨¤Ç¤Í¡£¥µ¥¤¥º¤Î¹ç¤¦¸Å¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¼«Ê¬¤ÎÈÖ¹æ¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ÆÃå¤Æ¤¤¤¿¡££±·³¤Ë¹Ô¤¯¤È¿·¤·¤¤¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÏµëÎÁ¤¬Á´Á³°ã¤¦¤·¡¢ÂÔ¶ø¤â°ã¤Ã¤¿¡×
¡¡µð¿Í£±Ç¯ÌÜ¤Ï£±·³¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢£²·³Àï¤ÇÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤³¤³¤Ç¾®Ëó¤µ¤ó¤Ï¡ÈÆÃÊÌÂÔ¶ø¡É¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖÎÀ¤Ï¸·¤·¤¤¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤«¤é¡¢°ÜÀÒ¤·¤ÆÀîºê»Ô¤Ë½»¤ó¤À¡£¶á¤¯¤Ë£²·³´ÆÆÄ¤Î´Øº¬¡Ê½á»°¡Ë¤µ¤ó¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼Ö¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æµ¢¤ê¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Í¡£¥½¥Ð¤ò¿©¤Ù¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Î£²·³ËÜµòÃÏ¤À¤Ã¤¿²£¿Ü²ì»Ô¤ÎÉð»³µå¾ì¤äÀîºêµå¾ì¤Ë¡¢£²·³´ÆÆÄ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ßÄÌ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Åè´ÆÆÄ½éÇ¯ÅÙ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿´Øº¬¤µ¤ó¤ÏºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¤ò¤È¤Ã¤ÆÂàÇ¤¤·¡¢£·£¶Ç¯¤«¤é£²·³´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¾®Ëó¤µ¤ó¤Î¹ÅçÆþÃÄ°ÊÁ°¤Ë¤Ï¡¢¹Åç¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê²¿¤«¤ÈÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö´Øº¬¤µ¤ó¤ÏÌîµå¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¥³¥Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤Í¡×
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ëº¸Åê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤Ê¤¬¤é³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤â½Ð¾ì¡£¸µÁÄÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÀèÇÚ¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¼ãÎÓ¤ß¤É¤ê¡Ë
¡¡¡þ¾®Ëó¿Ê¡Ê¤ª¤Þ¤¿¡¦¤¹¤¹¤à¡Ë£±£¹£µ£±Ç¯£¸·î£±£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Æ£Âô¾¦¡Ê¸½Æ£ÂôæÆÎÍ¡Ë¤«¤éÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¡¢Âç¾¼ÏÂÀ½»æÉÙ»Î¤ò·Ð¤Æ£·£²Ç¯ÅÙ¤Î¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¡£µð¿Í¤Çµ®½Å¤Êº¸¤ÎÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤Ë½é´°Åê½é´°Éõ¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¸½ÌòºÇ½ªÇ¯¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤ËºßÀÒ¡£¥×¥íÄÌ»»£±£³Ç¯¤Ç£±£·£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ£±£¶¾¡£±£¸ÇÔ£²¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£·£³¡£°úÂà¸å¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¢µð¿Í¤ÎÂÇ·âÅê¼ê¤ò·Ð¤Æ¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº´ÆÆÄ¤ÎÀìÂ°¹Êó¡¢½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÉÕ¤ÁíÌ³Éô¼çÇ¤¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£