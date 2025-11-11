【ジョイフル】人気のキッズメニュー5品の「半額クーポン」がアプリ会員限定でもらえるよ〜。

ファミリーレストランチェーンのジョイフルは、2025年11月11日15時から11月20日15時まで「キッズ半額キャンペーン」を実施します。

一部メニューはテイクアウトも可能

「ジョイフル公式アプリ」の会員限定、対象店舗で期間中なら何度でも使える、人気のキッズメニュー5品が半額になる「キッズメニュー半額クーポン」を配布。新たに「ジョイフル公式アプリ」をインストールした人にも配布されます。

クーポン1回の提示で、対象商品を何個でも注文可能。キッズメニューの注文は小学生以下の子ども限定で、クーポンの使用は、同一伝票で単品328円以上の商品を注文した人に限ります。

なお、鹿児島県の奄美長浜店、奄美龍郷店、徳之島店、奄美空港店、奄美入舟店、種子島西之表店ではキャンペーンの実施はありません。

■対象商品

・キッズハンバーグプレート（おもちゃ付） 通常価格625円→313円

テイクアウト価格は646円→323円です。

アレルゲンは卵、乳、小麦。

・キッズカレープレート（おもちゃ付） 通常価格548円→275円

テイクアウト価格は582円→291円。

低アレルゲン対応です。

・キッズうどんプレート（おもちゃ付） 通常価格548円→275円

アレルゲンは小麦です。

・キッズドリアプレート（おもちゃ付） 通常価格735円→368円

テイクアウト価格は754円→377円。

低アレルゲン対応です。

・キッズミックスフライプレート（おもちゃ付） 通常価格625円→313円

アレルゲンは卵、乳、小麦、えび。一部店舗では販売していません。

一部店舗では販売商品や販売時間、販売価格が異なります。

店内飲食とテイクアウトでは盛り付けなど商品内容が異なる場合や、食器やメニューの付け合わせの野菜などが変更になる場合があります。

調理器具や食器類、揚げ油は同一のものを使用しており、本来メニューに含まれないアレルギー物質が意図せず混入する場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部