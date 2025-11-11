【ポケモンカード】キッズリパブリックが「MEGAドリームex」を抽選販売！5パックセット入手のチャンス。

イオンの子育て応援アプリ「キッズリパブリック」は、人気のポケモンカードゲームの抽選販売を実施しています。

2025年11月8日11時0分から13日19時59分までは、ポケモンカードゲーム MEGA ハイクラスパック 「MEGAドリームex」の応募を受け付けています。

なお、本州・四国限定の企画で、北海道・九州・沖縄地区は対象外です。

イオンスタイルオンラインでも抽選あり

11月28日発売予定の「MEGAドリームex」は、「メガカイリューXex」や「メガルカリオex」「メガサーモナイトex」が収録されているシリーズです。注目商品のため、争奪戦が予想されます。

キッズリパブリックアプリから応募できます。応募時に、購入する店舗の選択が必要です。本州・四国のイオン・イオンスタイル・イオンスーパーセンター直営おもちゃ売場から選択できます。

5パック（2750円）での販売です。

当選者には、11月27日12時以降に「当選クーポン」が配信されます。

購入期間は11月28日から12月3日までです。期間を過ぎての購入はできません。なお、抽選販売状況により、予告なく店頭一般販売する場合もあります。

キッズリパブリックでは5パックの抽選販売ですが、イオンスタイルオンラインでは10パックの抽選販売を実施します（11月12日11時0分から13日23時59分まで）。たくさん欲しい人は、合わせてチェックしてみてください。

