

家事・育児に専念するとして、今季限りでの政界引退を表明した寺田学衆院議員（筆者撮影）

【写真を見る】「最初は両立できると思ってました」と言う寺田学衆院議員

高市早苗内閣が発足し、日本の憲政史上初めての女性首相が誕生した。自宅に戻った高市氏の傍らには、これも初となる「ファーストハズバンド」が付き添う。

各国に比べて女性議員が少なく、圧倒的な男性優位社会が今も続く永田町。ファーストハズバンド誕生に先立つ9月には、菅直人元首相の首相補佐官として東京電力福島第一原子力発電所事故などの対応を担った寺田学衆院議員（立憲民主党）が、妻の寺田静参院議員を支えるため、家事・育児に専念するとして、今季限りでの政界引退を表明した。こうした動きは、何らかのムーブメントになるのだろうか。

「未練はありますよ」

「やり尽くしたということはない。言葉を選んだほうがいいけど、未練はありますよ、それはもう、続けられるもんだったら、それは続けたいというのは、本心ですよ。だけど、自分の思いだけでは、物事が判断できない環境になった。やっぱ年を追うごとに、周りも変わり、自分のライフステージも変わっていったんでしょうね」

2003年の初当選以来、衆院当選7回の49歳。心身共に充実する、まさに働き盛りの年齢だ。菅、野田両政権で首相補佐官を務め、年齢的にも「これから」という最中での引退表明は、永田町でも地元・秋田でも驚きの声が広がった。寺田氏と15年を超える付き合いがある筆者も驚いた反面、「寺田氏ならではの決断」と冷静に受け止められる思いがある。

夫婦それぞれが自らのホームページで学氏の引退を公表したのは9月19日のこと。政治家活動と家事・育児の両立困難を理由にした引退劇を、各メディアは軒並み「異例」と報じた。女性議員が同じ理由で引退しても、異例と指摘されることは絶対ないだろう。

それが、男性だと異例と伝えられる。共働き時代を迎えても「男は仕事、女は仕事と家事・育児」との非対称的な性別役割分業意識が影を落とす。政治の世界も決して例外ではない。地元に残る妻に家事・育児を委ね、政治活動に全力投球できる男性と、女性議員との間ではどうしても活動量に差が出る。

「若干意外だったのは、やっぱり信じてくれない人が多いっていうか。重病説や女性スキャンダル説を挙げる人が結構多くて、まあ、そんなもんなんだろうなと。ある党幹部からは露骨に『ところで、辞めて何すんの』と言われました」

自らの公設秘書だった静氏と結婚し、長男を授かった。静氏が参院議員に当選したのは6年前。この間、夫婦2人で協力し、時にはシッターを活用しながら議員活動と子育ての両立に取り組んできた。

最初は妻が「辞める」と言っていたが･･･

夫婦ともども平日は東京、週末は秋田に戻る共働きの日々。長男が幼い頃は秋田に連れて行ったものの、小6に成長した今、習い事やクラブ活動など行動範囲が広がり、難しくなった。子どもなりの悩みも抱え、思春期ゆえのトラブルも生じる。

次第に、全県が選挙区で広範なエリアを回らなければいけない参院議員の妻を優先して地元に帰し、自身は東京に残り、子どもと向き合う生活がメインになった。

「最初は両立できると思ってました。ただ、高学年になって、心が成熟し始めるときの子育ての在り方は、やはり違う。3、4年経って、『2人でやるのは無理だし、限界だな』と話し始めました。最初は妻が辞めると言いましたが、ここ数年『あなたがやるべきだ』という話をずっとしてきました」

学氏が拾いきれないような有権者の声が、静氏のもとには普通に届く。共働き子育て真っ最中の学氏が女性活躍や弱者救済と口にしても、まったく響かない一方、静氏は女性からも男性からも幅広い支持を集める。

そんな様子を間近で見せつけられ、抱いた思いは妻に対する心の底からのリスペクト。自分よりも妻が議員でいたほうが、国政のため、女性議員が一人しかいない地元・秋田のためにつながる。

「妻に焼きもちを焼くことはない。正直、俺の代わりはいくらでもいるだろうけど、妻の代わりはいません」。未練はあるが、妻の政治キャリアを継続させることと引き換えに、自らが身を引く決意を固めた。



「最初は両立できると思ってました」と言う寺田学衆院議員（筆者撮影）

男性の育児休業が広がっても、取得は短期間の「取るだけ育休」が大半なのが実態だ。ライフステージの変化を余儀なくされる女性と比べ、男性のキャリア中断は日本社会との親和性が極めて低い。よって、寺田氏の決断は周囲から驚きを持って受け止められる。

自民党が政権を奪還した2012年の衆院選で、36歳の学氏は落選した。捲土重来を目指し、地元活動に力を入れていた最中、長男に恵まれた。無職のまま、長男が1歳になるまでは家事・育児に専念。

その間、静氏は仕事を始めた。この経験を踏まえ「妻に稼いでもらって、自分が家事や育児をしても、卑屈にならないっていうのはわかっています。妻に稼がれることへの不安は全然ない」と言い切る。

家庭の大黒柱となって、家族を養うべき――。以前ほどではないものの、アンコンシャスバイアスの一つである「大黒柱バイアス」に苦しむ男性は今も少なくない。夫妻の地元、秋田県は19年連続で自殺率ワーストを記録したことがある。女性よりも男性のほうが高く、男性の主な自殺理由・原因では、経済・生活問題の割合も高いという。

学氏が選択したのは、キャリアの一時的な中断ではない。大卒後、三菱商事に就職。秋田県知事の息子として国政に進出し、権力の中枢である首相官邸で、最高権力者の補佐官としてど真ん中で活躍してきた。

競争社会から降りることへの葛藤は？

周囲からは「子育てが終わったら、親の介護に一段落ついたら、戻ればいいじゃないか」と言われるものの、「20年やってきたから、もう一区切り。いつか戻ろうという立場に自分を置くと、つらくなる」（学氏）として、国政復帰のみならず県知事選など地方政治への挑戦も否定する。引退後は、静氏の議員事務所に顔を出し、力添え役にとどまるという。

華やかなキャリアを歩み続けた男性として、競争社会から降りることへの葛藤や不安はないのか。

「落選したとき、そういう思いになるかと思ったけど、何かね、ないのよ。それって説明しづらいよね。いや、お金の心配とかあるよ。当時は無職になっちゃって、子どももできたからどうしようって思ってたけど、自分が社会から外れたみたいな感じもなく。

浪人中に、秋田市長選にも落ちて、否定され続けたけど、別に気にせず、子どもと一緒にふらふら歩いてたんだよね。俺、出世欲がないのよ。よくないと思うけどね」

屈託なく話す一方で、心の奥底に沈殿し、隠しきれない思いも交錯する。

「未練はあるよ。そこは素直に言う。もう、続けられるんだったら、この仕事続けたいなと思う。だけど、ここ数年地元に十分帰れずに、お叱りも受けてきた。地元活動を中途半端なままにするなら、やはり申し訳ない。議員を続けたいって気持ちは、それは当然あったけど、続けたいって思いだけで続けられるもんじゃないんで」

長男には数年前から「ダダ（学氏の呼び方）は、政治家を辞める」と伝えていた。嫉妬ではなく敬意を表しながら、母親を支える父親の姿はどう映るのだろう。「長男が将来、伴侶を得たときに『（夫婦）お互いを尊重していこう』ということを、親の背中を見ながら思ってくれればいいなとは思ってます」と、期待を込める。

共働き世帯数が半数を超えてから四半世紀が経過し、働き方や家族の在り方は多様化している。寺田家のように、お互いで協議を重ねたうえで価値観や考えをすりあわせて、それに根ざした行動に踏み切る夫婦やカップルは少なくないだろう。ジェンダー平等の実現に向けた「ジェンダー主流化」の動きも顕在化している。

しかしながら、有権者の意見を届けるはずの国会議員に目を向けると、働き方も価値観も、時代の変化には十分に対応しきれていない。「ワークライフバランスという言葉を捨てる」と表明した高市首相は、選択的夫婦別姓問題にも明確に反対姿勢を貫く構えだ。

27歳で初当選した学氏は、そんな永田町への違和感を拭いきれない。

「子育てを『手伝う』っていう意識は僕にはなく、『主体のひとり』だと思って、子どもを育てている。永田町でイクメンを自称する人たちでも、実際にやっているかどうかはすぐ透けて見えるんで、もどかしさがある。自称している人の奥さんと議員宿舎で会うと、『うちの人、イクメン面してるけど、何もやってくれないのよ』と俺に言いながら、怒ってるから」

学氏によれば、最近の若い男性議員の中には、家事・育児に参画したい人も少なくないという。しかしながら、盆踊りやお祭りなどの参加回数がモノを言う世界であるのも、残念ながら現実だ。「（両立は）やはり難しいとは思う。地元活動をやらなきゃ、やっぱり勝てない」と自らの経験を通じて振り返る。

男性議員が全力で働ける裏には誰かの支えがある

ただ、「顔出したとかだけじゃなくて、この人は何を考えてどういう活動をしているのかという点にも関心を持ってほしい。それに対し、議員も情報発信をしっかりするのが大事」として、政治家と有権者の双方が歩み寄る必要性を強調する。

「男性議員が全力で働いていられる背景には、誰かが見えないところで一生懸命やってるということを、是非理解してほしいと思うし、感謝してあげてほしいなと思います。

誰かのために誰かが辞めるとか、誰かのために誰かが我慢するっていうのは、俺はいいとは思ってない。思ってないけど、わが家のように、国会議員同士という特殊な夫婦での子育ては、そうならざるをえなかったと思う。本当はどっちも働き続けられるような環境がいいと思いますが」

常在戦場の衆院で、いつまで議員でいられるかはわからない。しかしながら、視線はすでに妻を支え、子どもを育てる生活に向けられている。これまで、食事以外ほぼすべての家事を担ってきた。今年夏の選挙で再選を果たした静氏は、議員活動に全振りすることになる。



寺田学（てらだ・まなぶ）／衆議院議員。1976年（昭和51年）秋田県横手市生まれ。横手高校、中央大学を卒業後、三菱商事に入社し東南アジア諸国を担当。2003年、秋田1区から衆議院議員に初当選。現在、7期目。在職20年。立憲民主党（筆者撮影）

「自分で辞めるという判断をしたので、妻の事務所に顔を出すことになる後ろめたさはないですね。落選して、立場がなくなった後だったら、違ったかもしれませんが。その辺は、自分で（頭の中を）整理しています。妻には、自由に気兼ねなく6年間やってもらいたい。夫婦として信頼しているし、政治家としてもすごく期待してます」

「女性初の総理が登場した意味合いはすごく大きい」と、ファーストハズバンドの誕生と合わせ、手放しで評価した学氏。長男とのスリランカ旅行ですっかり日焼けした表情を浮かべ、終始リラックスした口調で筆者の質問に答えてくれた。

かつて、とりわけ与党時代はギラギラした雰囲気を全身から醸し出していた。一大決心をした今、余計な肩の張りが抜け、以前よりも自然体に感じられた彼に、新たな男性の政治家像が垣間見えた。

（小西 一禎 ： 千葉科学大学教授、ジャーナリスト）