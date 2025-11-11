世界中のチャイナタウンを舞台にした映画シリーズの最新作『唐探1900（原題）』が、『唐人街探偵 1900』の邦題で2026年1月16日よりシネマート新宿ほかにて全国順次公開されることが決定した。

本作は、シリーズ3作目『唐人街探偵 東京MISSION』では妻夫木聡、長澤まさみなど多数の日本人キャストが出演したことでも話題となった、“迷”探偵コンビが世界中の唐人街（チャイナタウン）の難事件を解決していくミステリーコメディーシリーズ『唐人街探偵』の最新作。本国中国では公開時の興行収入が約700億円を記録する大ヒットとなった。

1900年、清朝の高官・費洋古（フェイ・ヤングー）は政治組織「興中会」の孫文を捕らえるためアメリカ・サンフランシスコにやって来る。同じ頃、米下院議員グラントの娘アリスが、チャイナタウンで殺害される事件が起こる。さらにネイティブ・アメリカンの老人が殺され、その容疑が「チャイナタウン協盛堂」のボスである白軒齢（バイ・シュエンリン）の息子・白振邦（バイ・ジェンバン）にかけられる。一方グラント議員は中国人を毛嫌いしており、中国人を排斥する法案を推進しようとしていた。白軒齢は息子を守り、中国人が迫害を受けるのを防ぐべく、探偵に調査を依頼することに。雇われた秦福（チンフー）は、殺されたネイティブ・アメリカンの養子であり、復讐に燃える阿鬼（アグイ）とともに真相を追究し始める。

養父の復讐に燃える阿鬼を演じるのは、『ロスト・イン・タイランド』や『アイスマン』、『罪の手ざわり』などに出演し、2023東京・中国映画週間にて上映された『ネバーギブアップ』では監督デビューを果たしたワン・バオチャン。そして、探偵の秦福を『空海―KU-KAI― 美しき王妃の謎』や『国境ナイトクルージング』、ドラマ『琅琊榜（ろうやぼう）＜弐＞～風雲来る長林軍～』などのリウ・ハオランが演じる。そのほか、『ドラゴン・ブレイド』のジョン・キューザック、『グリーン・デスティニー』のチョウ・ユンファらが共演に名を連ねた。

あわせて、コミカルなやり取りを見せる阿鬼（ワン・バオチャン）と秦福（リウ・ハオラン）がの姿を捉えた予告編も公開された。（文＝リアルサウンド編集部）