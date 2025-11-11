ただの頭痛と思って放置すると危険? 働き盛りに多い「一次性頭痛」の怖さを医師解説

頭痛に悩む日本人は多いと言われています。特に片頭痛は、日常生活に支障をきたすことも多く、適切な管理が重要なのだそうです。今回は、一次性頭痛について、「つだぬま頭痛・脳神経外科クリニック」の寺尾先生に解説していただきました。

監修医師：

寺尾 健（つだぬま頭痛・脳神経外科クリニック）

日本医科大学卒業。その後、日本医科大学脳神経外科学教室に入局。谷津保健病院や津田沼中央総合病院などで脳神経外科医として経験を積む。2024年9月、千葉県習志野市に「つだぬま頭痛・脳神経外科クリニック」を開院。医学博士、日本脳神経外科学会専門医、日本認知症予防学会認知症予防専門医、日本頭痛学会頭痛専門医、日本スポーツ協会公認スポーツドクター。

編集部

一次性頭痛について教えてください。

寺尾先生

主な一次性頭痛としては「片頭痛」と「緊張型頭痛」があります。ほかには群発頭痛などの「三叉神経・自律神経性頭痛」も一次性頭痛です。このうち、日本人に最も多くみられるのは緊張型頭痛で、頭や後頭部が締め付けられる、重い感じがするように痛むのが特徴です。

編集部

群発頭痛はどんな頭痛ですか？

寺尾先生

群発頭痛は、片側の目の周りに、えぐられるような強い痛みが起こる頭痛です。女性よりも男性に多く、じっとしていられないほどの痛みとともに「涙が出る」「鼻水が出る」などの症状を伴います。頭痛は定期的に起こり、突然激しい痛みが15分～3時間ほど現れる時期がまとまって（群発的に）起こります。そうでないときには頭痛がないのも特徴です。

編集部

では、片頭痛は？

寺尾先生

片頭痛とは、頭の片側または両側がズキンズキンと脈打つように痛み、体を動かしたり頭を振ったりすると痛みが増す頭痛です。吐き気や嘔吐を伴うこともあり、光や音、においに対して敏感になることもあります。緊張型頭痛ほど多くはありませんが、片頭痛に悩む人も多く、日本人の約8.4%は片頭痛持ちと言われています。

編集部

そんなにたくさんいらっしゃるのですね。

寺尾先生

はい。特に20～40代の「働き盛り」と呼ばれる年齢層に多いですが、小・中学生、高校生にもみられます。動けないほどの強い頭痛が起こるため、「登校できない」「仕事に行けない」などで社会における経済的損失も相当なものと言われています。

