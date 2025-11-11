ダイエット効果が激減！コーヒーに足してはいけなものを栄養士が解説

コーヒーには脂肪燃焼を促進したり、基礎代謝を高めたりする作用があることが研究で示されています。カフェインが脂肪分解を促すメカニズムや、実際のダイエット効果について科学的な根拠を基に説明します。ただし、コーヒーだけで大幅な体重減少は期待できないことも理解しておく必要があります。。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

コーヒーのダイエット効果の科学的根拠

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

コーヒーにはダイエットをサポートする可能性がある成分が含まれています。ここでは、その効果のメカニズムと実際の有効性について解説します。

カフェインによる脂肪燃焼促進

カフェインには、脂肪細胞からの脂肪酸の放出を促進する作用があります。これは、カフェインがアドレナリンの分泌を刺激し、脂肪分解酵素であるリパーゼを活性化させるためです。放出された脂肪酸は、エネルギー源として利用されやすくなります。このメカニズムにより、運動前にカフェインを摂取すると、運動中の脂肪燃焼が促進される可能性があります。

実際に、いくつかの研究では、カフェイン摂取後に運動を行うと、通常よりも脂肪がエネルギーとして消費されることが示されています。ただし、この効果は運動と組み合わせることで初めて発揮されるものであり、コーヒーを飲むだけで体重が減少するわけではありません。また、カフェインへの耐性が形成されると、脂肪燃焼促進効果も徐々に減弱することが知られています。

基礎代謝の向上

カフェインは基礎代謝率を一時的に高める作用があります。研究によれば、カフェインの摂取により、安静時のエネルギー消費量が3パーセントから11パーセント程度増加することが報告されています。これは、交感神経の活性化により、熱産生が促進されるためです。ただし、この効果は摂取後数時間で消失し、長期的に基礎代謝を大幅に向上させるものではありません。

また、コーヒーに砂糖やミルク、クリームを多量に加えると、カロリー摂取が増加し、代謝促進効果を相殺してしまいます。ダイエット目的でコーヒーを飲む場合は、ブラックまたは少量のミルクのみを加える飲み方が適しています。さらに、カフェインだけに頼るのではなく、バランスの取れた食事と適度な運動を組み合わせることが、健康的な体重管理には不可欠です。

まとめ

コーヒーには、2型糖尿病や肝疾患、パーキンソン病のリスク低減といった健康効果がある一方で、睡眠障害や胃腸への負担、血圧上昇といったデメリットも存在します。適切な摂取量は1日3杯から4杯程度とされていますが、個人差が大きいため、自身の体調や反応を観察しながら調整することが重要です。ダイエット効果については、カフェインによる脂肪燃焼促進や代謝向上が期待できるものの、コーヒーだけで体重が減少するわけではありません。バランスの取れた食事と運動を基本とし、コーヒーを補助的に活用することで、健康的な生活をサポートできるでしょう。気になる症状がある場合や持病をお持ちの方は、医療機関にご相談ください。

