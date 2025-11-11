11日10時現在の日経平均株価は前日比441.74円（0.87％）高の5万1353.50円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は412、値下がりは1146、変わらずは50と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を222.61円押し上げている。次いでファストリ <9983>が48.13円、東エレク <8035>が41.11円、フジクラ <5803>が30.25円、リクルート <6098>が28.18円と続く。



マイナス寄与度は13.54円の押し下げでコナミＧ <9766>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が13.04円、菱地所 <8802>が5.31円、良品計画 <7453>が4.55円、ダイキン <6367>が4.51円と続いている。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、空運、その他製品、情報・通信と続く。値下がり上位にはパルプ・紙、陸運、海運が並んでいる。



※10時0分11秒時点



株探ニュース

