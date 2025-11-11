デスクワークで疲れるなら、これ置いてみて。太ももの圧迫が減って快適だよ
デスクワークで座り疲れを起こす原因のひとつが“太もも裏の圧迫”なのだとか。血流の滞りや前傾姿勢の要因となり、結果として疲労が溜まる……。
快適が約束された高級チェアに変えるのも手段ですが、お手頃な対策としてオットマンや足置きという選択肢もあります。
ということで今回は、「PIOフットレスト」というロー/ハイの2wayで使える製品を体験したレポートをお届けします。おトクなセール情報もあったので、ぜひ参考にしてみてください。
オットマンとフットレストの二刀流
改めてこちらが「PIOフットレスト」。デスク下やソファで使える2Way仕様で、デスクワーク中は写真のようにローポジションを使います。このときつま先が約14度上向きにして足全体が上がるのがポイント。
実際に使ってみると膝が軽く持ち上がって太もも裏の圧迫が減るのを実感。重心も後ろ寄りになるので姿勢も正しやすくなりました。
休憩時はハイポジションにて。デスク下やソファでいつもと違うリラックス姿勢が取れますよ。
どーんと足を投げ出すのは気持ちいいですね〜。
ほどよいクッション性能
ロー部分はソフトとハードが交互になっており、安定感と乗せ心地を両立。
ハイ部分は全体がソフトタイプになっているので、ふくらはぎを優しく受け止めてくれましたよ。
どちらも生地は撥水性に優れたタイプで軽い汚れも弾きやすくケアもしやすいとのことでした。
サンダルやスリッパも収納可能
おまけ要素ですが、本体内部は空洞になっているので簡易収納としても使えます。脱いだスリッパや室内履きもスッキリ隠せるのがスマートですね。
集中時もリラックスタイムも使えるので、座り疲れが気になった人はぜひお試しあれ。
Source: machi-ya
本記事制作にあたりflukeforestより製品貸与を受けております。