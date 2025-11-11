「本格的に寒くなる前」に！【ユニクロ】でゲットしたい♡「あったかアイテム」

朝晩の冷え込みが気になり始めた今、冬支度を始めるなら【ユニクロ】の「あったかアイテム」に注目してみて。防寒性だけでなくすっきりと洗練されたデザインで、おしゃれ見えも期待できる優秀アイテムです。大人女性の着こなしに取り入れやすい「あったかアイテム」は、本格的な寒さが来る前のゲットが吉かも。

きれいめに使えるあったかパンツ

【ユニクロ】「ウォームスマートパンツ」\4,990（税込）

冷え込む時期に大活躍しそうな、裏起毛素材のきれいめパンツ。テーパードシルエットにセンタープレス入りで脚長効果が狙えます。カジュアルな休日のお出かけにはもちろん、通勤コーデにもぴったり。ストレッチ素材を使用しているので、長時間はいても楽に過ごせそうです。

寒い季節には欠かせない冬の名脇役

【ユニクロ】「ヒートテックマフラー」\1,990（税込）

吸湿発熱機能を持つヒートテック素材を使用したシンプルなマフラー。長さは約180cmあり、しっかりボリュームを出しながらマフラーコーデを楽しめそうです。公式ECサイトで「やわらかくチクチクしにくい」「毛玉になりにくい」と紹介されており、使い勝手も良さそう。大人女性のきれいめコーデにマッチする落ち着いたカラー展開と2,000円以下というお値段なら、複数買いするのもありかも！

