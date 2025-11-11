絶好調の1人を止めるのは、3人でも足りないのか…。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月10日の第1試合に出場したEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）が、東1局から4人全員テンパイという激アツの競り合いに勝利。1人 対 3人というような構図になっても、残り枚数で上回る豪運に、レジェンド解説者も「そんなバカな！？」と声を張り上げた。

【映像】3人がかりでも勝てない！亜樹、5枚残りの絶好リーチと結末

EX風林火山は、試合前時点で4選手全員がプラスと絶好調。特に新加入のルーキー永井孝典（最高位戦）が個人スコアトップに立つなどチームを牽引。先日、勝又健志（連盟）が虫垂炎で入院するという不測の事態も起きたが、チームの勢いには全く影響なく、永井が個人3連勝を果たしてさらに上昇するなど、好循環が起きている。

今シーズンから選手兼監督にもなった亜樹は、采配がズバズバと当たり気分がいいところだが、選手として出場した試合でも好調だった。東1局、9巡目にTEAM雷電・萩原聖人（連盟）がカン4索でリーチ。山には残り4枚だった。すると亜樹は、この待ちを潰すように2巡続けて4索を引くと、これを雀頭にして4・7筒待ちで追っかけリーチを打つと、これが山に5枚残りだ。

2人のリーチを蹴ろうとセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）が仕掛けカン二万でテンパイしたが、これが残り1枚。さらに我慢しながら手を進めていたKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が三・六・九万の三面張リーチを打ったが、これも山に残り1枚と少なかった。

岡田のリーチを見て驚いたのがレジェンド解説・土田浩翔（最高位戦）だ。絶好の三面張のはずが残り1枚という事態に「何これ？そんなバカな！？」と絶叫。さらに実況・日吉辰哉（連盟）は「ちょっと待ってください。3人足しても亜樹に勝てない！」と、亜樹が5枚に対し、萩原2枚・竹内1枚・岡田1枚で計4枚と、残り枚数で亜樹が上回る事実に仰天した。

ファンも「5枚強すぎる」「うそでしょ」「圧倒的枚数」と驚く中、結果は枚数通りに亜樹の勝ち。全員テンパイの競り合いを制し、その後のトップ獲得に弾みをつけることになった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

