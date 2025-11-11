新人王が発表…カーツ＆ボールウィンが戴冠

全米野球記者協会（BBWAA）が選出する新人王が10日（日本時間11日）に発表された。ドジャース・佐々木朗希投手をはじめ、ルーキー資格を有していた日本人選手への投票はなかった。ア・リーグでは、22歳にして36本塁打＆OPS1.002と驚異的な活躍を見せたニック・カーツ内野手（アスレチックス）が満票で受賞。ナ・リーグはドレイク・ボールドウィン捕手（ブレーブス）が栄誉を手にした。

今年のメジャーリーグには、佐々木（ロッテ→ドジャース）、菅野智之投手（巨人→オリオールズ）、小笠原慎之介投手（ナショナルズ）、青柳晃洋投手（阪神→フィリーズ）の4選手が新たに海を渡った。

最も高い期待を受けていたのは佐々木。開幕2戦目にメジャーデビューしたものの、8先発して1勝1敗、防御率4.72にとどまり、右肩インピジメント症候群により5月中旬から離脱した。8月からマイナーで実戦に復帰し、9月24日（同25日）に救援投手として再合流。計10登板で1勝1敗、防御率4.46だった。

1年1300万ドル（約20億円）でオリオールズ入りした菅野も開幕から先発ローテを守り、6月途中まで防御率3点台を維持。トレード候補にも挙げられていたが、その後はやや失速した。計30試合に先発し、10勝10敗、防御率4.64、33被弾はリーグワーストだった。157イニングを投げたものの、惜しくも規定投球回には到達しなかった。

2年350万ドル（約5億5000万円）で移籍した小笠原はスプリングトレーニングで結果を残せず、マイナースタート。7月にメジャーデビューしたが、その後はリリーフに転向した。23試合に登板して1勝1敗、防御率6.98。青柳もキャンプから結果を残せず、マイナーでも23登板で防御率7.22。シーズン途中にヤクルトに移籍した。（Full-Count編集部）