¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¦NHKÇÕ¤Ï7¡Á9Æü¤ËÂçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊRACTAB¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½÷»Ò¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ë¥Ê¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂçºåÂÚºß¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£ÆüËÜ¿Í¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£

¡¡ºäËÜ²Ö¿¥¤¬º£µ¨À¤³¦ºÇ¹â¤È¤Ê¤ë¹ç·×227.18ÅÀ¤Ç4ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿½÷»Ò¡£¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï198.97ÅÀ¤Î3°Ì¤ÇÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£

¡¡Âç²ñÊÄËëÍâÆü¤ÎÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡ª¡×¤È¤·¤Æ¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·×11¸Ä¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£

¡¡¥°¥ê¥³¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢ÃÏ²¼Å´¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¾Ð´é¤Ç¸òÎ®¡£2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎµÜ¸¶ÃÎ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Û¤«¡¢È¤¤ò´ïÍÑ¤Ë»È¤Ã¤Æ¥é¡¼¥á¥ó¤ò´®Ç½¤¹¤ëÆ°²è¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£

¡Ö¤ªÈ¤¤Î»ý¤ÁÊý¤¬¡¢åºÎï¡¡ÆüËÜ¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆüËÜ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
¡Ö¥É¥ì¥¹¤ª»÷¹ç¤¤¡¡¿§¥¹¥Æ¥­¡Á¡×
¡ÖNHKÇÕ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤ë¤Ê¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×

¡¡¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç2022Ç¯¶ä¥á¥À¥ë¡¢23Ç¯Æ¼¥á¥À¥ë¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï²¤½£Áª¼ê¸¢¤âÀ©¤·¤¿¡£±¦Â­¼ó¤Î²ø²æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢9·î¤Î¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

