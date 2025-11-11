大好きなお姉ちゃん猫にちょっかいをかけたいのか、猫パンチをする弟猫さん。そこで飼い主さんが注意しましたが、どうやら逆効果だったようで…。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で32万再生を突破し、「八つ当たりだ」「とばっちりすぎて大笑いしました」「この猫狂暴につき…笑」といったコメントが寄せられました。

【動画：同居猫を叩く猫に『ダメだよ』と注意したら、次の瞬間…予想もしていなかった展開】

ちょっかいをかけたい「のあ」くん

TikTokアカウント「bokuno_shippo」に投稿されたのは、同居猫の「こむぎ」ちゃんにパンチをする「のあ」くんが飼い主さんに注意された時の姿。この日、飼い主さんが2人の様子を確認したところ、のあくんがこむぎちゃんに何度も猫パンチをしていたのだとか。

そこで飼い主さんは「このお手手ダメだよ」と注意することに。飼い主さんにお手手をとんとんされると、のあくんは自分のお手手を見つめていたといいます。「もう叩いちゃダメ」と理解してくれたのでしょうか。

まさかの逆効果だった

のあくんが飼い主さんに注意されている間、虚無顔で前を見続けるこむぎちゃん。そのこむぎちゃんをジーっと見つめるのあくん。飼い主さんがそんな様子を見つめていた次の瞬間、まさかの光景が…。

なんと、飼い主さんの想いはのあくんに届いておらず、まさかの強烈な猫パンチが炸裂！どうやら注意も逆効果だったようです。理不尽に叩かれてしまったこむぎちゃんには可哀想ですが、「叩くなって言われたら、叩くしかないにゃ！」という芸人さんのような見事な展開に、思わず笑ってしまいました。

ちょっかいをかけるのは愛の証拠？

こむぎちゃんに理不尽な猫パンチを繰り出したのあくんですが、実はこむぎちゃんのことが大好きなのだとか。「大好きな女の子にちょっかいをかけたくなる男の子」みたいで、愛らしさを感じてしまいます。

普段は一緒にダンボールに入ったり、仲良くニャルソックをしたり。ニャンプロをする日も多いそうですが、心では信頼し合っているのでしょう。仲睦まじい2人の姿に心がホッコリしました。

投稿には「多分叩くぞ‥ってドキドキしながら見守ったけど叩いた瞬間吹いてしまった」「絶対行くと思った」「可愛いおててでお姉ちゃん叩かないで～」「お前のせいで怒られたわ！って感じ」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「bokuno_shippo」では、チャームポイントである長い手足を自慢するのあくんの様子や、大好きなこむぎちゃんに甘える様子などが投稿されています。

のあくん、こむぎちゃん飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「bokuno_shippo」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。