パルマの日本代表GK鈴木彩艶が手術を実施見込み

イタリア・セリエAのパルマに所属の日本代表GK鈴木彩艶は、現地時間11月8日のACミラン戦で負傷して手術を行う見込みだと発表されている。

イタリアのサッカー専門メディア「カルチョメルカート・コム」では、その離脱期間について報じている。

鈴木は8日に行われたリーグ第11節のACミラン戦（2-2）にフル出場していたが、同試合の終盤に手を痛めて病院に直行。クラブの発表によると、精密検査を受け、左手の薬指舟状骨（しゅうじょうこつ）に複雑骨折が確認されたという。

手術を行う見込みだという鈴木について、レポートでは「3か月ほどの長期欠場を余儀なくされる可能性がある」と報じた。そのうえで「鈴木は2月から3月の間に復帰することになり、実質的にシーズンの3分の1を欠場することになる」としている。その場合、パルマが現在契約チームのない選手を緊急補強する可能性にも言及した。

そして、実際に3カ月ほどの離脱で2月末まで欠場する場合、鈴木は代表活動の中断明けからリーグ戦の14試合を欠場する計算になるという。回復次第で3月以降に復帰がずれ込めば、シーズンがほぼ終わりに近づくことになる。6月からは日本代表が出場する北中米共催ワールドカップ（W杯）も控えるだけに、順調な回復が望まれる。（FOOTBALL ZONE編集部）