旅行ガイドの定番「地球の歩き方」シリーズで、日本の歴史をテーマにした新企画が始まった。これまで海外旅行を中心に展開してきたが、初めて国内の歴史に焦点を当てた「地球の歩き方 歴史時代シリーズ 戦国」（２４２０円、全２７２ページ）を出版した。戦国時代に思いをはせながらの国内旅行には必携の一冊に仕上がった。

「時空を旅する」という「地球の歩き方」の新たなコンセプトが生まれたきっかけは、Ｘの投稿だった。２０２２年、編集者が「地球の歩き方 ハプスブルク帝国とかあったら絶対、面白そう！」というつぶやきを目にした。編集部では、すぐにこの声に反応。企画会議を重ね、「様々な時代へのタイムトラベル」をテーマとした新シリーズに着手した。

「地球の歩き方」は１９７９年の創刊以来、世界各地を紹介する旅行ガイドブックとして知られ、これまで１５０タイトル以上を出版した。新シリーズでは、これまでの蓄積を生かしつつ「時間軸」にも焦点を当てた。３年の制作期間をかけて、９月に第１弾「ハプスブルク帝国」を発売。この度、第２弾として人気のある「戦国」を出版した。

戦国時代の城や城跡、武将ゆかりの寺社、温泉、展示施設などを「旅先」として紹介する実用的な歴史観光ガイド。「読む」「歩く」「体験する」をキーワードに、歴史学習と文化探訪、旅の実践を融合させた構成が特徴だ。

巻頭では「基礎からおさらい戦国時代」と題し、応仁の乱（１４６７年）から大坂夏の陣（１６１５年）までの流れを年表と勢力図で整理した。「お城の基礎知識」など、初心者にも分かりやすい読み物が充実。カバーの裏面をめくると、魔よけ・厄よけの意味が込められている「陰麻の葉文様」をあしらったデザインがされている。

刀や槍（やり）などの武具鑑賞ポイント、武将になりきる体験プラン、戦国時代の食文化紹介、全国の戦国イベントカレンダーなど、旅を深める工夫も随所に盛り込まれた。全国４７都道府県を網羅したエリアガイドでは城跡周遊計画や服装・持ち物・用語辞典など、旅の準備に役立つ情報を丁寧に解説。旅ガイドのノウハウを生かし、「戦国ゆかりの地を実際に訪ねる旅」へと導いてくれる。

手の込んだ内容が発売直後から話題となり、「歴史×旅×体験」の三位一体型ガイドとして読者から高い評価を受けている。第３弾は「昭和」を計画しているという。担当者は「戦国ファンのほか、国内旅行好きな方にも読んでいただける内容です。『戦国探訪』の旅へ出かけてみてください」とＰＲした。（久保 阿礼）