元ＴＢＳでフリーの新井麻希アナウンサー（４３）が１１日に自身のインスタグラムを更新し、第２子女児の出産を報告した。

「出産のご報告」と書き出し「先日、第二子となる元気な女の子を無事に出産いたしました」と発表。「昨日退院して、我が家の小さきものたちはそれぞれに頑張った日でした」と既に退院したことも伝えた。

「長男は気付いたら赤ちゃんから子供になっていて、ものの理解も深まり始めた頃に赤ちゃんがやってきて、喜び反面、きっと戸惑いもたくさんありました。猫のえぐりは母性が強いので、育児の疲れやストレスを人間と同じように溜めてしまうかもしれません。赤ちゃんはこの世界に産まれて来て、急に騒がしい家族に囲まれました。楽しいこともたくさんある予定だけど、この先行き届かなくてほっとかれて泣き喚（わめ）くこともあるかもしれません」と、生まれた赤ちゃんと、２歳長男、飼い猫の様子を記す。「でも、皆んなそれぞれ大好きって伝わってるといいな。そうやってすこーしずつ心も体も成長して強くなっていくといいな。と、なんとなく親みたいなことを思うようになりました」とつづった。

そして「それぞれが楽しくて幸せなのが１番。私も私のペースで、頑張りたいと思います。本番はこれから、、、ですね！」とつづり、「＃高齢育児に怯えてる」とハッシュタグをつけた。

新井アナは２００５年にＴＢＳに入社。１０年に退社してフリーとなり、１７年４月に独立。プライベートでは２０１４年８月に結婚を発表。当時４１歳だった２０２３年６月に第１子男児の出産を報告。今年１０月に第２子妊娠を公表した。