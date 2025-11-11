シリーズ最新作『唐人街探偵 1900』来年1月公開、ワン・バオチャン×リウ・ハオランがサンフランシスコで事件に挑む
映画「唐人街探偵」シリーズ最新作が、『唐人街探偵 1900』の邦題で、来年（2026年）1月16日よりシネマート新宿（東京）ほか全国で順次公開されることが決定（配給：ハーク）。あわせて、ポスタービジュアル、予告編、場面写真が解禁された。
【動画】映画『唐人街探偵 1900』予告編
本シリーズは、世界各地のチャイナタウンを舞台に“迷”探偵コンビが難事件に挑むミステリー・コメディー。シリーズ3作目『唐人街探偵 東京MISSION』（2021年）では、妻夫木聡や長澤まさみら日本キャストが出演したことでも注目を集めた。
最新作となる『唐人街探偵 1900』の舞台は1900年のサンフランシスコ。ワン・バオチャン演じる養父の復讐に燃える阿鬼（アグイ）と、リウ・ハオラン演じる探偵・秦福（チンフー）が、チャイナタウンの存続を揺るがす連続殺人事件に挑む。
当時アメリカに移住した中国人たちが直面した差別や排斥運動といった史実を背景に、事件の謎解きと痛快なバディドラマが展開される。
さらに本作には、ジョン・キューザック、チョウ・ユンファら国際的な実力派俳優も参加。中国公開時には興行収入約700億円を記録し、シリーズの中でも屈指のヒット作となった。
主演のリウ・ハオランは『空海―KU-KAI―美しき王妃の謎』（17年）や、ドラマ『琅や榜（※や＝王へんに邪／読み：ろうやぼう）＜弐＞〜風雲来る長林軍〜』などで知られ、日本でもファンが多い若手俳優。一方ワン・バオチャンは『ロスト・イン・タイランド』（12年）、『罪の手ざわり』（13年）など幅広い作品で存在感を発揮してきたキャリアの持ち主。23年に東京・中国映画週間にて上映された『ネバーギブアップ』（23年）では監督デビューを果たしている。
■ストーリー
1900年、清朝の高官・費洋古（フェイ・ヤングー）は政治組織「興中会」の孫文を捕らえるためアメリカ・サンフランシスコにやって来る。同じ頃、米下院議員グラントの娘アリスが、チャイナタウンで殺害される事件が起こる。さらにネイティブ・アメリカンの老人が殺され、その容疑が「チャイナタウン協盛堂」のボスである白軒齢（バイ･シュエンリン）の息子・白振邦（バイ・ジェンバン）にかけられる。
一方、グラント議員は中国人を毛嫌いしており、中国人を排斥する法案を推進しようとしていた。白軒齢は息子を守り、中国人が迫害を受けるのを防ぐべく、探偵に調査を依頼することに。雇われた秦福（チンフー）は、殺されたネイティブ・アメリカンの養子であり、復讐に燃える阿鬼（アグイ）と共に真相を追究し始める。
